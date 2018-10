Iglesias espera sensatez del Vaticano para que Franco no acabe en la Almudena

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confiado hoy en la sensatez de "la Iglesia del papa Francisco" para que sea capaz de "poner de su parte" y evitar que los restos del dictador Francisco Franco sean trasladados a la catedral de la Almudena en el centro de Madrid.

No obstante, si no es así, espera que el Gobierno "haga lo que sea necesario" para que eso no ocurra, según ha dicho el líder de Podemos en declaraciones en el Congreso.

Para Iglesias, es inaceptable que "los restos del dictador puedan terminar en el centro de la capital de España". "Eso sería una anomalía en Europa y no se puede consentir", ha subrayado tras insistir en que el Gobierno tendrá que aplicar los mecanismos necesarios para evitarlo.

"Si la vía para que eso no ocurra es un acuerdo con el Vaticano, perfecto. Ya dije ayer que es más sensato que los restos del dictador Franco puedan descansar junto a su esposa en El Pardo, pero, si no se llega a un acuerdo con la Iglesia porque la Iglesia no tiene problema en tener en la Almudena los restos del dictador, habrá que hacer lo que sea necesario para que eso no se pueda consentir", ha recalcado.

En cualquier caso, confía en que también el Vaticano actúe con sensatez: "Quiero pensar que la Iglesia de Francisco va a ser sensata y va poner de su parte para evitar una anomalía democrática en Europa porque no se puede consentir que en un país democrático pueda haber un mausoleo al fascismo en el centro de la ciudad", ha insistido.