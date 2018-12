Iglesias sobre la sentencia de La Manada: "Es una vergüenza"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado hoy que la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de la condena de 9 años de prisión para los miembros de La Manada es una "vergüenza que demuestra que el machismo está instalado en los tribunales".

Iglesias ha recalcado en una entrevista en TVE la necesidad de tomar medidas relacionadas con la formación de género en los tribunales, como las previstas en su propuesta de ley integral de defensa de la libertad sexual y contra las violencias sexuales.

Esta ley estaba incluida en el acuerdo de presupuestos con el Gobierno, pero, dado que "no está tan claro" que vayan a salir adelante, Podemos la va a presentar ya en el Congreso de los Diputados.

"No puede ser que las mujeres sigan teniendo miedo o que sean violadas y los tribunales digan esto no es una violación porque no se resistió o no dio patadas", ha denunciado.

Con su propuesta legislativa, Iglesias pretende que se "garantice que solo sí es sí", porque "es una vergüenza que en este país las mujeres tengan que tener miedo", y ha insistido en la necesidad de que "el machismo salga de los tribunales de justicia".

El TSJN ha confirmado la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a los cinco acusados de la violación grupal a una joven madrileña el 7 de julio de 2016 en Pamplona.

La resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, según el texto, que recoge que el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJN estima uno de los motivos de los recursos, en concreto respecto de la absolución de los inculpados del delito contra la intimidad, por la grabación parcial de los hechos.