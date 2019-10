Iglesias elogia la valentía y empatía de Forcadell con los no soberanistas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha elogiado este martes la "valentía" de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, condenada a once años y medio de prisión por sedición, por reconocer que los dirigentes soberanistas no habían tenido "empatía" con los no independentistas.

"Creo que fue una reflexión muy valiente de Forcadell, que empieza a sentar las bases de algo que se está convirtiendo en un consenso en Cataluña, y es la empatía en el lugar del otro. Es fundamental para avanzar en cualquier dirección superadora del conflicto el reconocimiento de la pluralidad de actores políticos", ha dicho Iglesias en rueda de prensa.

Forcadell admitió en declaraciones a Catalunya Ràdio que los dirigentes soberanistas catalanes no tuvieron "empatía" con los no indepedentistas y que esa circunstancia les llevó a sentirse tratados de forma injusta.

Para Iglesias, la "empatía es el único dispositivo que puede hacer avanzar" en la vía de superar el conflicto y para buscar "fórmulas de encaje" a la "plurinacionalidad del Estado".

En esta misma línea, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha alabado la "valentía" de Forcadell y ha apuntado que, para hacerla creíble, "hay que practicar" la empatía.

"Es un valor muy importante que hay que destacar, lo necesitamos mucho más por parte de todos. Todos tenemos que reconocer la pluralidad en Cataluña y en el Estado", ha agregado la alcaldesa de Barcelona.

A juicio de Colau, uno de los principales errores de los partidos independentistas que han tenido responsabilidades de gobierno en Cataluña ha sido el de considerar a toda España un "conjunto irreformable de derechas": "Ha sido un gran error porque además era falso".

En Comú Podem ha propuesto este jueves que se ponga en marcha un nuevo diálogo entre instituciones y partidos que derive en "un nuevo pacto entre Cataluña y España", un acuerdo que en un futuro votarían los catalanes y que tendría condiciones previas, como el indulto de los presos del "procés".