Ignacio Aguado no prevé ningún cambio de envergadura en Telemadrid

El vicepresidente y portavoz del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado, asegura que no prevé "ningún cambio de envergadura" en Radio Televisión Madrid.

"Si hubiera que hacer algún ajuste, estamos dispuestos a valorarlo, pero la idea es que la Comunidad de Madrid siga teniendo una radio televisión pública que se gestione correctamente, que sea profesional, que no esté politizada y que siga creciendo y se convierta en un referente de la Comunidad de Madrid", subraya Aguado en una entrevista con la Agencia EFE.

El también secretario de Política Autonómica de Ciudadanos considera que es positivo "para todos" tener una radio televisión pública, en la que se potencia lo cultural, se presta atención a los municipios de la región y se reflejan las tradiciones y la historia de la Comunidad de Madrid.

"Es un servicio público que valoro y si se hace bien y no está politizado, como ocurre ahora, que no lo está, puede ser muy útil para los madrileños", señala Aguado.

El vicepresidente madrileño sostiene que en 2015 la radio televisión pública madrileña estaba "prácticamente en mínimos históricos", y después de cuatro años "de buen trabajo", por parte de José Pablo López -director general de Radio Televisión Madrid- y su equipo, ha repuntado el índice de audiencia y la plantilla está "tranquila" y "razonablemente contenta con la evolución de la cadena".

El objetivo es "seguir manteniendo unos servicios cada vez de más calidad, ofreciendo un buen producto a los madrileños y, sobre todo, cuadrando las cuentas", de manera que "el coste que supone Telemadrid para los madrileños tenga un rendimiento y tenga una visibilidad en el producto que ofrece y que todos nos podamos sentir orgullosos de Telemadrid y de Ondamadrid", indica Aguado.

Por otra parte, al ser preguntado por las críticas de los sindicatos por el nombramiento de Eduardo Sicilia, exdirectivo del BBVA, como consejero de Universidades, Ciencia e Innovación, por su perfil ligado al sector privado, el vicepresidente opina que tiene "un perfil fantástico, con una experiencia de más de veinticinco años apostando por la innovación y por una educación de calidad y de vanguardia".

Se trata de "una persona que no tiene vinculación con la política ni con partidos políticos, que viene a construir un marco de innovación y un marco universitario adecuado al siglo XXI", afirma.

Aguado destaca que Eduardo Sicilia tiene "un gran reto por delante, que es transformar un sector que históricamente ha sido reacio a los cambios como el universitario".

Es "inadmisible" que Madrid que aspira a convertirse en una región líder a nivel europeo y mundial no tenga una Universidad madrileña entre las doscientas mejores del mundo, apunta.

Respecto a la ayuda de la Comunidad a la compañía de Víctor Ullate, precisa que a día de hoy hay una subvención nominal a este ballet que se fundó hace más de treinta años.

Como "norma general", se muestra partidario de que "no haya demasiadas subvenciones nominales" y parte de la premisa de que todas las subvenciones tienen que someterse a un concurso en el que puedan participar distintos proyectos y que haya una rendición de cuentas y una transparencia en la gestión de esas subvenciones.

"Analizaremos todas y cada una de las subvenciones que se ofrecen desde la Comunidad de Madrid, veremos a qué instituciones y organismos se ofrecen, veremos si es mediante concursos o subvenciones nominales y evaluaremos todas y cada una de ellas, poniendo el foco en si rinden cuentas o no, si son transparentes o no y si son útiles o no para el conjunto de la sociedad", garantiza el portavoz del Gobierno madrileño.