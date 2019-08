Ignacio Aguado: “Nosotros hemos conseguido un Gobierno mientras Sánchez reparte sillones”

Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, ha declarado este lunes en Cadena SER que la fecha del pleno de investidura podría ser la semana que viene o la siguiente. Además, ha matizado que todavía “hay que hacer la ronda de consultas”.

Sobre el acuerdo de investidura que han cerrado en la Comunidad con el Partido Popular, Aguado, ha hecho hincapié en que no tiene nada que ver con “la banda de Sánchez” y ha añadido “la diferencia es que nosotros hemos llegado a un acuerdo programático de 155 medidas mientras Sánchez no se ha puesto de acuerdo en los sillones con Podemos”. El líder de la formación naranja les ha echado en cara que “siempre están aupados por los nacionalistas”.

Dentro de las 155 medidas que el nuevo Gobierno de la Comunidad quiere poner en marcha, contemplan la posibilidad de destinar una parte del presupuesto de cooperación internacional a proyectos de ámbito local. Ignacio Aguado ha dicho que “hay que tener sensibilidad autonómica y destinar los recursos, que son escasos, a problemas que están más cerca y vemos todos los días” aunque ha matizado: “no renuncio a que Madrid ayude en materia exterior”.

Otro de los puntos programáticos que VOX ha puesto encima de la mesa es una inmigración ordenada, legal y respetuosa con la cultura occidental. Con respecto a este tema, Aguado no cree que VOX “este diciendo ninguna barbaridad” ya que en Madrid “se necesitan políticas migratorias que aseguren los derechos que tienen los que están y los de los que lleguen”.

En este acuerdo que han firmado en Madrid, VOX ha desbloqueado la investidura. Sobre la nueva posición del partido, Aguado ha declarado: “No sé porque VOX ha rebajado sus exigencias, solo conozco el trabajo que mi partido ha realizado en los últimos dos meses” para llegar a un gobierno en la Comunidad de Madrid.

Pocos días antes de este acuerdo, desde el PP se han puesto a cargos históricos del partido en áreas que ahora corresponden a Ciudadanos, acción que no ha gustado a Ciudadanos. Aguado ha confirmado que “no vamos a mantener estos cargos, trabajaremos con nuestro propio equipo” y añade, “la regeneración no viene de que gobiernen PP y PSOE si no de que Ciudadanos entre en esos gobiernos, creo que va a ir mejor que en el gobierno anterior”.