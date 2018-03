Ignacio González, sobre Moix: "Es un profesional como la copa de un pino"

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha calificado al ex fiscal jefe de Madrid Manuel Moix como un "profesional como la copa de un pino" y ha negado que influyera en su nombramiento posterior como fiscal Anticorrupción, cargo del que dimitió al saberse que tenía una empresa en Panamá.

En su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde estaba citado para informar sobre la construcción de un campo de golf en terrenos propiedad del Canal de Isabel II, González ha ensalzado al ex fiscal jefe de Madrid.

"Moix es un profesional como copa de un pino que tiene todo mi respeto y todo mi reconocimiento por la extraordinaria labor que hace", ha declarado.

Lo ha hecho después de que el diputado de Podemos Miguel Ongil haya recordado en la comisión que Moix "hasta en tres ocasiones consiguió archivar" las denuncias vecinales sobre el campo de golf, construido en 2007 durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, y "evitarle este tipo de problemas judiciales".

"Lo siguió intentando hasta el final, luego supimos que le nombraron fiscal Anticorrupción a recomendación suya", ha apuntado.

El diputado de Podemos le ha preguntado a González si está "contento con la actuación" de Moix "tratando de evitar" que entre los delitos que se le imputen en el caso Lezo "esté el de organización criminal".

El expresidente madrileño ha pedido amparo a la presidenta de la comisión al alegar que las "consideraciones" de Ongil "no tienen nada que ver con el objeto de la comparecencia".

"Todo lo que está diciendo es absolutamente mentira", ha asegurado.

González ha sostenido que no tiene "ninguna relación de amistad" con Moix y ha defendido que su relación es la misma que ha tenido con los fiscales jefes que ha habido en Madrid.

"Jamás he influido ni he podido influir en el nombramiento de Moix. Está insinuando que Moix prevarica y me parece muy grave, lo esta haciendo en sede parlamentaria pero si tiene alguna duda vaya a los tribunales, que yo sepa no han ido a los tribunales a denunciar a Moix", ha dicho.