Igualdad estudiará "otras formas" de llegar a maltratadas que no denuncian

La consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, ha reconocido que "algo falla en los sistemas y el protocolo, no estamos llegando a las mujeres" que no denuncian previamente malos tratos, por lo que ha anunciado que tendrán que "articular otras formas y recursos" que van a analizar desde su departamento.

En un comunicado de condena al asesinato machista de una mujer en Estepona (Málaga), Ruiz ha mostrado su "preocupación" porque no hubiera denuncias previas a la muerte de la víctima, que murió apuñalada en varias partes del cuerpo, entre ellas el pecho y abdomen, en presencia de un hijo menor, según han indicado a Efe fuentes policiales.

"Quiere decir que algo falla en los sistemas y el protocolo, no estamos llegando a las mujeres. Si las mujeres no denuncian, no podemos ayudarlas", ha lamentado la consejera, que ha anunciado que se tendrán que "articular otras formas y recursos" que van a analizar desde su departamento.

La responsable de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación en Andalucía también ha resaltado la importancia de denunciar los casos de violencia machista.

Ruiz ha expresado su "más absoluta repulsa y tristeza ante este nuevo asesinato de una mujer", y ha transmitido su "cariño y solidaridad" a los familiares y amigos de la víctima.

Ha asegurado que desde la Consejería van a procurar "por todos los medios y recursos acabar de una vez por todas con esta lacra", y ha pedido la colaboración de la ciudadanía para acudir a los recursos públicos ante cualquier señal de violencia de género que se detecte en su entorno.

Ruiz ha recordado que son tres el número de agresiones mortales por violencia machista en lo que va de año en Andalucía, y once en todo el país.