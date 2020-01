Illa (PSC) no prevé ley de amnistía ni indultos para los presos independentistas

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que no cree que se impulse una ley de amnistía y tampoco indultos para los presos independentistas, y que ambas cuestiones no se han abordado en la negociación con ERC.

"No creo que haya una ley de amnistía, no lo veo. No hemos hablado de esto en la mesa. Todo el mundo tiene derecho a hacer sus planteamientos políticos, pero no veo que pueda ir por este camino", ha destacado Illa, que fue uno de los negociadores con los republicanos, en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Sobre la posibilidad de aprobar indultos, ha defendido que las sentencias deben cumplirse, pese a manifestar que todo el que quiera puede pedirlo como ya anunciado que hará UGT de Cataluña para la exconsellera Dolors Bassa: "Deberá seguir su tramitación, y veremos qué respuesta tiene".

Según Illa, pese a que han acordado que en la mesa de negociación con ERC se pueda hablar de todo, no hay "un punto de confluencia" en lo relativo a la amnistía ni en la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

"No forma parte de los acuerdos", ha apuntado el dirigente del PSC, dejando claro que lo acordado con los republicanos es abrir un escenario de diálogo con Cataluña así como crear una mesa de gobiernos respetando el ordenamiento jurídico, que no prevé una consulta sobre la independencia, ha puntualizado.

Al preguntársele si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería visitar al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión, ha considerado que no y ha pedido no buscar "simbologías de este tipo que no ayudarían en nada".

FUERA DE LA "ZONA DE CONFORT"

Tras reivindicar que los socialistas también han salido de su "zona de confort" en la negociación con ERC y que todos se la están jugando, ha pedido un esfuerzo y no boicotear la apertura de esta vía política.

Sobre si sería bueno que Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, participaran en alguna reunión de la mesa de negociación, Illa cree que sí, y considera que también sería positivo que al diálogo se sumaran representantes de JxCat.

Al preguntársele si será ministro del Gobierno de Sánchez, ha asegurado que no lo cree y que todos los nombres que han aparecido son especulaciones, pero sí confía en que "habrá algún ministro del PSC".