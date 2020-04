Illa augura que habrá que volver a ampliar la alarma: "No hay que perderle el respeto al virus"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que las personas mayores también podrán pasear a partir del día 2 de mayo si los datos de la pandemia siguen evolucionando bien, pero ha dado por hecho que el Gobierno deberá pedir una nueva prórroga del estado de alarma para llevarlo más allá del 10 de mayo, y ha insistido en que "no hay que perderle el respeto al virus".

Así lo ha indicado Illa en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Palacio de la Moncloa, para dar cuenta de la videoconferencia que el presidente Pedro Sánchez, ha mantenido este domingo con los presidentes autonómicos, la séptima desde que se desató la crisis sanitaria.

El ministro ha recordado que correspondería al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizar el anuncio de la solicitud de una eventual nueva ampliación del estado de alarma vigente en España desde el pasado 14 de marzo, y que, en su caso, sería el Congreso el que la tendría que aprobar, como ha venido sucedido hasta ahora en aplicación de la ley.

"No quiero anticipar nada, a nadie se le escapa que la evolución de la pandemia está yendo mejor, pero es un virus de mucho contagio, el Gobierno siempre actúa con muchísima prudencia y es un horizonte muy precipitado pensar que el estado de alarma se puede acabar en los próximos 15 días", ha admitido el ministro, remarcando que, como siempre, cualquier decisión se tomará siguiendo el criterio que establezcan los expertos.

CADA VEZ MENOS APOYOS EN EL CONGRESO

De hacerse realidad, la nueva prórroga sería la cuarta que el Gobierno solicitaría al Congreso y, de salir delante, supondría que España superaría los dos meses en estado de alarma.

El estado de alarma se decretó el pasado 14 de marzo para poder adoptar medidas extraordinarias ante la pandemia del coronavirus, y a propuesta del Gobierno el Congreso ya lo ha ampliado en tres ocasiones, cada vez con menos respaldo.

Si la primera vez, el 23 de marzo, no hubo votos en contra, a la siguiente, el pasado día 9, ya se opusieron Vox y la CUP. El pasado miércoles estos dos grupos se reafirmaron en el 'no' y se añadió Junts, mientras que ERC y EH Bildu se mantuvieron en la abstención, pero dedicaron críticas a la gestión del Gobierno. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, llegó a avisar al presidente, Pedro Sánchez, de que su abstención estaba más cerca del no que nunca.

VOTACIÓN LA SEMANA DEL 4 DE MAYO

Dado que la vigente prórroga dura hasta el 10 de mayo, de necesitar otra, el Congreso debería debatirla antes de esa fecha con lo que, todo indica que, de solicitar una nueva ampliación, la Cámara la votaría la semana del 4 de mayo, previsiblemente el miércoles, día 6.

En ese debate, los grupos parlamentarios podrán someter a votación sus propuestas a aplicar en ese nuevo periodo en el que, si continúa la favorable evolución de la pandemia, se podrán ir relajando algunas medidas, como ya se ha hecho con la salida de los menores de 14 años y se prevé seguir haciendo a partir del 2 de mayo.