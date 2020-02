Illa defiende no ir "a la defensiva" y "arriesgar" en el diálogo con Cataluña

El ministro de Sanidad y secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha reclamado este viernes "devolver a la política lo que es suyo" y ha defendido que el diálogo con la Generalitat no sea "a la defensiva" y, si conviene, "arriesgar".

En la apertura de la 14ª Asamblea de la Federación del PSC del Baix Llobregat, que ha reunido unos 200 simpatizantes y delegados en la escuela Antoni Algueró de Sant Just Desvern (Barcelona), Illa ha animado a los presentes a "salir a ganar" en las próximas elecciones catalanas: "No puede pasar otra cosa que una victoria socialista".

En su discurso, el ministro ha defendido la labor del Gobierno, "que no solo administrará sino que también transformará", basada en los eje del progreso y el diálogo.

Sobre el segundo, ha recordado el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, y ha señalado: "Nada de ir a la defensiva ni de reaccionar a lo que hacen. Vamos a poner sobre la mesa las cosas tal y como son. Vamos a devolver a la política lo que es suyo, respetando, eso sí, el Estado de Derecho, pero vamos a hacerlo y, si conviene, a arriesgar".

Illa ha señalado que la Constitución es la garantía de que quien quiera la independencia de Cataluña la pueda defender y los que no también puedan defender su postura y ha señalado que si se quiere cambiar se haga "pero entre todos".

Sobre la convocatoria de unas futuras elecciones en Cataluña, el ministro ha reivindicado que el PSC tiene el "patrimonio de haber dicho siempre la verdad y no haber dividido" y que puede "mirar a todos a los ojos, con un mirada no de rencor sino de reencuentro, una mirada que no es sectaria sino de diálogo".

"Cataluña -ha señalado- no se puede permitir que no ganemos" y ha considerado que el resto de partidos tienen una "oferta inmovilista".

Sobre el resto de formaciones ha señalado: "Es esclarecedor que Cs y el PP vayan juntos finalmente, están todos donde debían estar, a ver si se añade el tercer socio en discordia que es VOX. Y los otros, los independentistas, se pelean entre ellos por quien patrimonializa un terreno donde no está el futuro de Cataluña. El futuro de Cataluña pasa por el reencuentro".