Illa reivindica el futuro de la mesa de diálogo frente a un Puigdemont "en posiciones muy cerradas"

El dirigente del PSC se ha expresado así en una entrevista en Cadena SER, recogida por Europa Press, en referencia a la presencia de Puigdemont en el acto de este sábado en Perpiñán que, organizado por el Consell per la República, junto con la ANC y Òmnium Cultural, congregó a unas 200.000 personas según la organización.

Tras ser recibido entre gritos de 'president', Puigdemont llamó en su intervención a preparar la "lucha definitiva" en un discurso en el que reivindicó la legitimidad del 1-O, en la misma línea que han hecho los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

"Las declaraciones de Puigdemont no me han sorprendido. No esperaba otra cosa de su posicionamiento", ha asegurado Illa, que ha lamentado que esa "parte del independentismo esté en posiciones muy cerradas".

HAY UNA "APUESTA FIRME PARA DIALOGAR"

Con todo, para el titular de Sanidad la actitud del expresidente respecto al diálogo entre gobiernos no resta vigencia a la mesa que fue inaugurada la semana pasada. "Tiene futuro. La gente entiende que tenemos un problema político y que hay que solucionarlo en el mercado de la convivencia", ha aseverado.

Eso sí, a su juicio esto "no quiere decir que haya políticos o determinados sectores que no lo vean bien" pese a que la "sociedad" en su mayoría "está a favor del diálogo". "Hay una apuesta firme para dialogar", ha añadido.

Preguntado sobre en qué sector está encuadrado el presidente del Govern catalán, Quim Torra, el ministro ha emplazado al propio Torra a responder la pregunta. "Nosotros tenemos que interlocutar con el Gobierno elegido", ha zanjado.