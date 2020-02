Imbroda denuncia que Marruecos "ahoga" a Ceuta y Melilla y plantea a cambio revisar la atención hospitalaria o educativa

El ex presidente de Melilla y senador por el PP Juan José Imbroda ha denunciado que Marruecos está "ahogando" a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y ha reclamado al Gobierno que tome medidas de repuesta, como replantear la asistencia hospitalaria y educativa a los ciudadanos marroquíes transfronterizos.

"Si usted me ahoga, de alguna manera tendré que replicarle", ha explicado el senador en declaraciones a Europa Press. Imbroda ha recordado que en agosto de 2018 Marruecos cerró de manera "hostil y unilateral" la aduana comercial con Melilla de Beni Enzar, una aduana de importación y exportación "que era europea" y que no se ha vuelto a abrir.

Desde entonces, ha asegurado que el país vecino ha seguido tomando medidas para complicar el paso de personas y de mercancías hacia las ciudades españolas, tanto para consumir y comprar en ellas como para vender productos. Las fronteras sufren "enormes problemas" cada día y momentos de colapso, denuncia el senador.

Hace unos días, Marruecos prohibió la venta de pescado en Ceuta poniendo en riesgo el negocio de las pescaderías. Tampoco permite el paso a sus funcionarios, ha añadido, que pasaban a "comprar o tomar un café", lo que perjudica al sector de la restauración.

Imbroda denuncia que Marruecos "está ahogando poco a poco a las dos ciudades" y que si la situación en Melilla es "grave", con tres pasos fronterizos, la Ceuta es "límite", porque al tener un único paso se vuelve más complejo el cruce de un país a otro.

"LES DAMOS MUCHAS COSAS Y NOS NIEGAN EL PAN Y LA SAL"

El dirigente 'popular' ha reclamado medidas inmediatas de respuesta como la revisión de determinados servicios españoles a los que pueden acceder los marroquíes transfronterizos. Ha explicado por ejemplo que se presta asistencia hospitalaria "a media provincia de Nador", con una importante población, y que hay servicios que están "saturados". Imbroda ha apuntado que esta asistencia es competencia del Ministerio de Sanidad porque la ciudad no la tiene transferida.

Añade que cientos de niños también del otro lado de la frontera acuden al colegio en Melilla "todos los días", y que son "varios miles" los trabajadores marroquíes que acuden a su puesto de trabajo en las ciudades autónomas y vuelven a dormir a Marruecos.

"Les damos muchas cosas y nos está negando el pan y la sal", asegura el ex presidente del Gobierno local. "Si no permite que vengan los marroquíes a comprar y consumir y que no entre su mercancía, usted está siendo hostil conmigo. ¿Por qué le tengo que costear la sanidad hospitalaria, dar educación gratis a parte de sus estudiantes, o tener transfronterizos dados de alta en la Seguridad Social cuando tengo un paro del 30%"?, ha dicho.

Imbroda reclama al Gobierno que acuda a Marruecos y plantee una revisión de estas cuestiones por reciprocidad. "Si España se pone en su sitio, no es tan difícil", asegura el senador. "Hablamos de dos países amigos que tienen que seguir siendo aliados y amigos preferentes, pero los dos iguales", ha exigido.

EVITAR LA DEPENDENCIA DE MARRUECOS

El dirigente 'popular' ha vinculado la posición de Marruecos con el cambio de Gobierno en España. "Cada vez que hay un gobierno débil, se aprovecha. Desde la dictadura, estoy hablando. Eso lo sabemos todos. Pero hay que ir allí y hablar seriamente, no hablo de declarar ninguna guerra, son dos países amigos", ha agregado.

Imbroda ha reclamado también apoyo interior a Ceuta y Melilla para que las dos ciudades miren más al norte y menos a su frontera sur. Por ejemplo, ha insistido en que se lleve a cabo el proyecto de ampliación del puerto de Melilla y su plataforma logística que, según insiste el PP, el Gobierno de Mariano Rajoy dejó presupuestado pero "no cuenta" para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Asegura que permitiría a la ciudad abrirse a otros mercados, como el argelino. Es una decisión en suelo de soberanía española que no puede "molestar" a Marruecos, país que impulsa a su vez el vecino puerto de Beni Enzar.

"Eso no es molestar a Marruecos. Molestar a Marruecos sería ponerse a la cabeza con Argelia y decir que hay que organizar un referéndum en el Sáhara (Occidental) ya que no es marroquí. Y yo no quiero llegar ahí, no quiero molestar a Marruecos", ha recalcado Imbroda. "Yo entiende que la economía tiene que ir a mejor y prefiero un vecino rico que uno pobre. Pero no a costa nuestra", reflexiona.

Reclama igualmente conexiones por avión con la península más baratas. "A usted desde Madrid le va a costar 600 euros ida y vuelta. Usted no va a venir ni loco a Melilla y eso hay que arreglarlo", ha recalcado Imbroda.

Ha añadido que determinadas medidas de apoyo a estas dos ciudades no tienen a su juicio un gran coste en el Presupuesto del Estado y sin embargo les puede dar mucha "estabilidad" a sociedades "complejas por su situación geográfica". "Un problema en Melilla no es un problema en Albacete ni en Cuenca. Y se tienen que fijar los que tienen el poder", concluye.