Imbroda (PP) anuncia que serán sus últimas elecciones como candidato

El presidente del PP de Melilla y aspirante al Senado, Juan José Imbroda, ha anunciado que estas elecciones son las últimas en las que participará como candidato, después de casi 20 años representando a su partido de manera ininterrumpida en todos los comicios que se han celebrado de carácter local y nacional.

Imbroda ha hecho este anuncio durante la pegada de carteles que el PP ha llevado a cabo este viernes, pasada la medianoche, que se ha desarrollado en la puerta de su sede, en la céntrica calle Roberto Cano, rompiendo la tradición de arrancar la campaña electoral en la Plaza de España.

Los militantes y simpatizantes populares congregados en la pegada de carteles mostraron su desaprobación ante el anuncio de Imbroda de concurrir por última vez a unas elecciones como candidato.

El líder regional del PP argumentó que debe irse para dejar espacio a personas del partido "muy importantes" y que llegan "con ganas, preparación y patriotismo".

Se mostró convencido de la victoria del PP y dijo que de esa manera podrá marcharse "con la satisfacción, entereza y dignidad de decir 'Me voy porque quiero, no porque me hayáis echado'".

Imbroda ha sido presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla de forma ininterrumpida desde 2000 a 2019, un cargo que ha compatibilizado con un escaño en el Senado que ocupa desde marzo de 2000.

Tras las pasadas elecciones autonómicas, un pacto entre Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs) desalojó al PP del Gobierno de la ciudad.