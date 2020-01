Independentistas claman contra la investidura: "Torra sí, Sánchez no"

Un millar de independentistas se han concentrado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona contra la decisión de la Junta Electoral de inhabilitar al presidente catalán, Quim Torra, en un acto en el que han coreado consignas en contra del acuerdo de investidura entre PSOE y ERC: "Torra sí, Sánchez no".

Con el Govern de Quim Torra reunido de forma extraordinaria en el Palau de la Generalitat, cerca de mil independentistas se han congregado en la plaza de Sant Jaume, donde varias entidades independentistas han llamado a concentrarse para protestar contra la resolución de la Junta Electoral para ejecutar la inhabilitación del presidente catalán.

Después de que los primeros concentrados, desde poco después de las 19.00 horas, abuchearan a algunos consellers de ERC cuando entraban en el Palau de la Generalitat, a partir de las 20.00 horas, con la plaza de Sant Jaume casi llena de independentistas, se han repetido consignas en contra la investidura de Pedro Sánchez, tras el acuerdo entre PSOE y la formación republicana.

"Con gente en la cárcel no hay negociación", "Torra sí, Sánchez no" y "No a la investidura" son algunas de las consignas coreadas por los asistentes.

Además, un grupo reducido de participantes en la concentración han gritado proclamas como "Torra sí, Aragonès no", para mostrar su rechazo al acuerdo entre PSOE y ERC y al papel desempeñado por el vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonès.

La Junta Electoral Central ha acordado que se retire a Torra su credencial de diputado autonómico y se ejecute la condena a año y medio de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -y recurrida ante el Supremo- por desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha llamado a través de las redes sociales a concentrarse en la plaza Sant Jaume de Barcelona a las 20 horas de este viernes, bajo el lema "Solo el Parlament de Cataluña elige a nuestro presidente".

Los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR) también han secundado esta convocatoria, han animado a los independentistas a acudir a la plaza de Sant Jaume y han advertido de que "desobedecer es el único camino".