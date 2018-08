Indígenas mexicanos retienen a español por apropiarse de ayuda a damnificados

Habitantes indígenas del sur de México mantienen retenido en su pueblo al español Iván Mouriz, a quien hoy denunciaron ante la fiscalía por haberse apropiado fraudulentamente de los recursos destinados a reconstruir las casas de las víctimas del terremoto del 7 de septiembre de 2017.

Los indígenas zapotecas de Chicapa de Castro, en el estado de Oaxaca, acordaron el 30 de julio retener a Mouriz, un valenciano residente en México desde 2010, por haber estafado a 15 familias por el valor de 1,8 millones de pesos (96.670 dólares).

Liderados por el pastor evangélico Leonel Santiagio, los damnificados iniciaron ante la Fiscalía estatal un proceso legal contra el español, quien asegura que se encuentra bien y que quiere encontrar una solución "pacífica "

El pastor contó a Efe que hospedó en su casa durante cinco meses a Mouriz, quien llegó a la población diciendo que pertenecía a una asociación de auxilio social y traía los planos de las casas que supuestamente se iban a reconstruir.

Según denuncia el pastor, el español recolectó entre los damnificados diversas tarjetas de ayuda a damnificados repartidas por el Gobierno federal y valoradas en varios miles de pesos, pero la reconstrucción nunca de hizo.

"Mouriz también ofreció ayuda a la gente que no tenía tarjetas y cuyas casas habían tenido daños mínimos por los sismos", cuenta Santiago, quien denuncia que, bajo la dirección del español, varias casas "se derrumbaron hasta quedar reducidas a escombros y dejó a la gente en la calle".

Consultado por Efe, Mouriz sostuvo que llegó a esta población con un grupo de voluntarios de Ciudad de México, pero estos lo abandonaron allí al ver que la reconstrucción llevaría más de lo que preveían.

A pesar de quedarse solo en la población, Moruiz no avisó a los habitantes de que no podría llevar a cabo la reconstrucción. No sabe si lo hizo "por miedo o por orgullo".

"Fue un exceso de confianza, no hubo mala fe de parte mía. Hubo desorganización, hubo mentiras para poder seguir avanzando, pero mi falta de experiencia provocó todo esto", cuenta el español.

Mouriz admite que no cumplió el acuerdo que alcanzó con los habitantes pero que está "resolviendo este asunto" y que ha acordado con los damnificados que "se va hacer reparación de daños".

El español no se considera víctima de un secuestro, se encuentra bien y dice estar dispuesto a ser juzgado por lo que hizo.

"Me he puesto en contacto con el consulado en Ciudad de México, preocupado, porque en un momento yo pensé que peligraba mi vida, pero la realidad es que no", asegura.

Las 15 familias defraudadas esperan que alguna autoridad responda por los hechos y afirman que de acuerdo con los usos y costumbres que rigen esta localidad zapoteca no permitirán la salida del español hasta que devuelva el dinero que "despilfarró".

Cándido Martínez Orozco y su esposa Josefina Castillo Pineda, de 80 años, entregaron sus tarjetas al español para la reconstrucción de sus viviendas, pero tras 11 meses siguen habitando en un campamento.

"Anunció que iba a apoyar a reconstruir casas con un valor de 280.000 pesos (15.038 dólares)", dijo Ema Saavedra, otra de las damnificadas, y añadió: "Pero fuimos engañados, entramos en la asociación y hasta ahorita no se ha visto nada".

"Fui tonto y entregué el dinero", lamenta a su vez Samuel Manuel Pineda.

El Gobierno estatal tuvo constancia de la situación de Mouriz y se puso en contacto con el español, quien les informó que no se encuentra en el pueblo en contra de su voluntad, explicó a Efe el portavoz Emanuel Robledo.

Este miércoles expiró el plazo de 48 horas para que sus amigos y familiares le mandaran el dinero que debe, por lo que los habitantes le han dado dos semanas más de margen, aunque aseguran que no permitirán que el español salga del pueblo.