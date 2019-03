Industria garantiza a los trabajadores de Alcoa que aprobará el estatuto de la industria electrointensiva el 26 de abril

Los comités de empresa de Alcoa La Coruña y Avilés han informado este lunes de que desde el Ministerio de Industria les han "garantizado" que el estatuto de las industria electrointensiva, que permitiría rebajar la factura eléctrica de las plantas y darle estabilidad para hacerlas viables de cara a conseguir futuros inversores, "estará aprobado antes de las elecciones" del 28 de abril, y apuntan que su aprobación se dará en el Consejo de Ministros del 26 de abril.

Así lo han explicado en declaraciones a los medios al término de la reunión en Madrid con el secretario general de Industria, Raúl Blanco, los representantes de los trabajadores de ambas plantas, quienes además han señalado que desde el ministerio les avanzan que el borrador del estatuto saldrá a información pública de forma inminente. Han apuntado que puede ser este mismo martes, tras lo cual se abre un periodo de 15 días para alegaciones. Tras esta reunión de "trámite", según recalcan los comités de empresa, mantendrán una nueva reunión el 10 de abril y señalan que el 15 de abril acabará el límite para recibir ofertas no vinculantes de inversores.

El presidente de Alcoa, Rubén Bartolomé, ha apuntado a la salida de la reunión que a pesar de que hay un borrador para el estatuto de las electrointensivas, aun "hay muchas incertidumbres" como por ejemplo "la compensación del CO2, o si se dispondrá o no de presupuesto". Asimismo, ha señalado que en la reunión el Ejecutivo les ha trasladado que "hay gente interesada en la compra de la compañía" pero ha añadido que se está "muy lejos de dar los pasos necesarios hasta el mes de junio para encontrar algo que sea sólido".

GALICIA "DECEPCIONADA"

De igual opinión era el consejero de Economía de Galicia, Francisco Conde, quien a las puertas del Ministerio de Industria ha afirmado salir "muy decepcionado" porque tras las expectativas creadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que había solución para Alcoa, "la realidad es que hoy ha quedado de manifiesto que no solo no hay solución sino que el ministerio no nos ha presentado el borrador del estatuto".

"En estos momentos Alcoa sigue con la incertidumbre sobre su viabilidad", ha apuntado Conde, para recalcar a continuación que las primeras líneas de ese estatuto apuntan a que "lamentablemente no va a recoger una solución integral y no parece que tampoco vaya a recoger todas las propuestas que desde Galicia" trasladaron.

Según añade, hay incertidumbre sobre si el estatuto marcará un precio competitivo para que los inversores puedan hacer ofertas viables, por lo que ha apelado al Gobierno a que "salga de la inercia en la que está instalado y de pasos firmes para poder concretar una solución y poder trasladar certidumbres sobre ese precio eléctrico que puede permitir la viabilidad de las plantas de La Coruña y Avilés".

"Alcoa en estos momentos no tiene solución viable y estamos muy lejos de poder identificar si realmente el estatuto de los consumidores electrointensivos puede dar una respuesta cierta y un marco competitivo para los inversores", ha insistido.

GOBIERNO DE ASTURIAS, OPTIMISTA

Por su parte, el director general de Industria del Principado de Asturias, Manuel Monterrey, ha salido de la reunión de más de dos horas "optimista" y ha subrayado que toca esperar a que pase el periodo de alegaciones para poder tener un documento definitivo. Según ha añadido, el 10 de abril, en la próxima reunión con el ministerio podrán disponer de más información que hoy.

No obstante, ha reconocido que los tiempos son "muy ajustados" debido al periodo electoral y ha afirmado que el 26 de abril será aprobado el estatuto en el Consejo de Ministros. Sobre las líneas maestras tratadas en la reunión, Monterrey ha avanzado que el estatuto va en línea con la decisión de la Comisión Europea de que los costes indirectos de emisión de CO2 "podrán llevarse a contribuir a la disminución de la tarifa". "Conocemos que hay 200 millones de euros que se han aprobado y se va a pretender ir a ese máximo para que contribuyan a la disminución de la tarifa eléctrica de las electrointensivas", ha afirmado.

"FOMENTO DE CONTRATOS BILATERALES"

El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez, ha lamentado que en la reunión el Ejecutivo no haya presentado el estatuto pero ha indicado que les han informado de que "tendrá una parte que rebaje la factura", que contemplará también una parte que estipule cómo van a ser las ayudas a emisiones indirectas de CO2 y otra de "fomento de los contratos bilaterales".

No obstante, ha indicado que hoy por hoy, "lo único que hay es un despido el día 30". "Vamos justos, va todo muy encorsetado, tenemos que luchar para que salga adelante, las elecciones no nos hacen ningún favor", ha reseñado.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de Alcoa La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha calificado la reunión de "trámite" y ha apuntado que esperaban la presentación del estatuto. "Dicen que está terminado a falta de pequeños detalles", ha señalado, antes de comentar que durante la reunión les han explicado que han llamado empresas para interesarse por Alcoa. "Sabemos que el escenario se complica con el proceso electoral, pero tenemos que presionar al Gobierno y a los agentes que tienen capacidad para dar solución, tenemos posibilidades de salir victoriosos", añadido.

Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, se denomina sector electrointensivo al conformado por aquellas industrias para las que la electricidad es un factor primordial en su proceso. Generalmente estas actividades pertenecen a la industria básica, que es aquella dedicada a la transformación de las materias primas, y por tanto, requiere una mayor cantidad de mano de obra y de energías que otros sectores industriales. En este contexto se engloban los sectores metalúrgico, químico, siderúrgico, y gases industriales. En estas industrias el coste energético puede llegar a suponer un 50% de los costes de producción.