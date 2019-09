Inés Sabanés, sobre el papel de Más Madrid ante el 10N: "No podemos ni debemos mirar hacia otro lado"

Más Madrid se reúne este domingo con las bases en una asamblea extraordinaria para debatir si acuden a las elecciones generales y si se presenta o no el portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, como candidato.

"Ante una situación de estas características, entendemos que no podemos ni debemos mirar hacia otro lado", ha explicado Inés Sabanés, concejala de Más Madrid, a la entrada a la reunión de este domingo. Sabanés ha destacado que "el riesgo y el peligro es la abstención" que podría provocar que las derechas sumen escaños para formar Gobierno tras las próximas elecciones del 10 de noviembre.

Sabanés ha subrayado que les hubiera gustado "no estar hoy aquí" porque eso significaría que se hubiera llegado a un "acuerdo entre las fuerzas progresistas de este país". "Una vez que no se ha producido y hay un riesgo grandísimo de abstención, que a la postre podría dar el gobierno a las derechas en este país" entienden que deben dar un paso adelante. "Venimos a sumar, no para dividir ni para restar. Venimos a cubrir espacios de abstención, que son el principal riesgo en este momento", ha subrayado.

"Hoy vamos a debatir las posibilidades y cómo vamos a afrontar este proceso electoral. No queremos una campaña de reproches y este debate va sobre cuál será nuestra participación para conseguir el objetivo de gobierno de progreso", ha explicado.

Sabatés ha planteado el papel que podría jugar Más Madrid: "¿Qué podemos aportar en una situación muy difícil y muy conflictiva? Que ante el riesgo de no configurar un Gobierno de progreso en este país, tengamos que no mirar hacia otro lado y ser capaces de buscar alternativas y soluciones".

El miércoles se llevará a cabo otra asamblea en la que se concretará la lista de la candidatura madrileña o de las posibles listas también de otras circunscripciones en el que caso de que se concluya que el partido liderado por Errejón se presente en más territorios.

Candidatura de Errejón

"Íñigo Errejón no va a participar en este debate porque lo que queremos es que sean las bases, la militancia y la gente de los distintos municipios y distritos los que tomemos la decisión que luego se trasladara a Íñigo Errejón", ha explicado Gabriel Ortega, concejal de Más Móstoles.

La posible candidatura de Errejón ya ha provocado algunas reacciones. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, ha reconocido este domingo que "la división de la izquierda no es buena", porque "puede generar una desmovilización y hartazgo". Serra ha afirmado que Errejón "es libre de presentarse si considera que eso es bueno para el país". "Lo que yo tengo claro es que nosotros no tememos a la democracia y a que voten los ciudadanos lo que quieran votar", ha recalcado.

Ante el supuesto de presentarse a las elecciones generales, dirigentes de Más Madrid pensaban en una candidatura que estuviera encabezada por la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena o Íñigo Errejón. La apuesta por Carmena se basaba en su capital político en la mayoría del electorado de izquierdas y en que representa el consenso que la izquierda no logra alcanzar. Sin embargo, Carmena ha descartado postularse y según Marta Higueras, portavoz orgánica de Más Madrid, la exregidora "apoyará a Íñigo (Errejón) si decide presentarse".