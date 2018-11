Inmigrantes en Nueva York celebrarán fiestas durante la noche electoral

Ciudadanos inmigrantes en Nueva York asociados con la organización Make the Road New York (MRNY) celebrarán en la noche de hoy fiestas para conocer los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y festejar una eventual alta participación latina y negra.

Los encuentros se producirán en las sedes de los barrios de Queens y Long Island para celebrar que la plataforma "Get Out the Vote" (Saca el voto) ha conseguido llegar a más de 20.000 votantes inmigrantes, latinos y negros en Long Island y la ciudad de Nueva York, informa la entidad.

Los miembros de MRNY se han dirigido durante semanas a sus vecinos para conocer sus motivaciones para votar en las elecciones, entre las cuales se encuentran la aprobación de una "Dream Act" estatal y federal, que legalizaría a decenas de miles de indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños, conocidos como "soñadores".

Otras de las razones de estos votantes son la devolución del acceso a los carnés de conducir para todos y mayores fondos para las escuelas, entre otros.