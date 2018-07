La Inspección no ve falta de disciplinaria en un funcionario por el caso Erial

La Inspección General de Servicios de la Generalitat Valenciana, encargada de instruir el expediente informativo al funcionario que supuestamente consultó expedientes del Plan Eólico días antes de la detención del exministro Eduardo Zaplana en el caso Erial, ha concluido que no ha habido actos o conductas "constitutivos de falta disciplinaria".

Por ello, no recomienda iniciar una actuación disciplinaria contra el responsable de Recursos Humanos del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Alfonso Roselló, de quien no puede asegurar que accediera a documentación relacionada con el Plan Eólico, ya que "no hay cámaras en el interior" del centro logístico de Riba-roja (Valencia).

En la operación Erial, que el pasado 22 de mayo supuso la detención y posterior encarcelamiento de Eduardo Zaplana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recabó documentación sobre las adjudicaciones del Plan Eólico y de las ITV durante la etapa de en que Zaplana presidió la Generalitat Valenciana.

El Gobierno valenciano anunció el pasado 27 de mayo la apertura de un expediente informativo al responsable de Recursos Humanos del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Alfonso Roselló, después de que se publicara que este funcionario "estuvo manipulando" los expedientes del Plan Eólico días antes de que la UCO detuviera a Zaplana.

Según las conclusiones de la Inspección General de Servicios, que avanza hoy El Mundo y a las que ha tenido acceso EFE, la información "sensible" por estar relacionada con la adjudicación del Plan eólico está en la Torre 2 de la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, en Valencia, y no se llevó a Riba-roja, donde únicamente hay documentación técnica de las propuestas presentadas por licitadores.

Además, indica que el jefe de servicio del Ivace accedió al almacén de Riba-roja en dos ocasiones en 2018, el 20 de abril y el 16 de mayo, pero "por causas diferentes" a las que han motivado el expediente informativo.

El informe explica que se ha verificado que la documentación encontrada en Riba-roja que estaba fuera de su sitio corresponde a la autorización de la instalación de uno de los parques eólicos de la zona 6, la cual no forma parte del expediente administrativo correspondiente a la adjudicación de las zonas eólicas.

"En principio, la documentación encontrada no tenía relevancia ni relación directa con el proceso de adjudicación de las zonas eólicas, ya que se trata de documentación administrativa necesaria para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de energía eléctrica", señala el informe.