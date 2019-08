Integración, salud, inmigración y corrupción centran reunión de Mesoamérica

Inmigración irregular, erradicación de la malaria, energía eléctrica, integración regional y lucha contra la corrupción, son algunos de los temas que centraron este viernes de la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla.

La jornada, organizada a nivel de dos vicepresidentes, cancilleres y vicecancilleres, fue instalada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien subrayó que "es el momento de seguir potenciando la inversión a lo interno de Mesoamérica".

Los países de Mesoamérica representan "más de 230 millones de consumidores en una zona que de repente no la hemos podido explotar como quisiéramos", enfatizó.

Hernández abogó porque Mesoamérica "afiance aún más los acuerdos" logrados el jueves en una primera reunión a nivel de cancillerías.

La cumbre terminó siendo una reunión de vicepresidentes cancilleres y vicecancilleres debido a que no asistieron los gobernantes de los otros nueve países mesoamericanos.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, abogó por el fortalecimiento bilateral y regional, y resaltó el apoyo a Centroamérica de Colombia y México.

Señaló además que su país respalda la iniciativa que promueve Colombia de presentar ante las Naciones Unidas la creación de una Corte Internacional Anticorrupción, a lo que escuetamente se refirió el canciller del país sudamericano, Carlos Holmes Trujillo.

Ulloa también se refirió a los 50 años de la guerra entre Honduras y El Salvador, de julio de 1969, de la que señaló que no hay nada que conmemorar, ni celebrar, porque ese fue un error de la clase política de entonces y representó el "tiro de gracia" para un proyecto regional iniciado en 1960 que fue "ejemplo para el mundo", el Mercado Común Centroamericano.

El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, señaló que la migración es un fenómeno que afecta a los países de "distintas formas" y que debe atenderse "minuciosamente".

La migración "nos afecta de distintas formas y con diferente intensidad" pero "se convierte cada vez más en un tema clave en nuestra relación", subrayó.

Cabrera indicó que Guatemala refrenda "su total voluntad y compromiso" con el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla para "seguir impulsando el desarrollo integral de la región".

Señaló que el Proyecto Mesoamérica, creado en 2008, ha marcado "la pauta" en la región para avanzar en alianzas público-privadas y la conformación del Consejo Empresarial Mesoamericano.

El secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), Vinicio Cerezo, dijo estar convencido de que "Centroamérica es una región de oportunidades por todo el potencial que tiene en todos los campos, por eso me motiva todos los días a hacer lo imposible por capitalizar ese potencial".

"Dicho potencial se ve ampliado con todo lo que nos compartían ayer, lo que sabemos que nos representa la alianza con México y Colombia. Si trabajamos juntos definitivamente podemos alcanzar mejores resultados. Además, los problemas globales no los vamos a poder resolver solos, requieren soluciones cooperativas y profundas", añadió.

Cerezo señaló además que el tema migratorio, con miles de centroamericanos que todos los años intentan llegar de manera ilegal a Estados Unidos, país que ha endurecido su política contra los inmigrantes, "nos ha puesto en la discusión global".

La Comisión Económica para América Latina (Cepal), el Proyecto Mesoamérica, una plataforma de integración y desarrollo integrada por los diez países que forman parte del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.

En ese ámbito de trabajo y diálogo, según la Cepal, se acuerdan prioridades de desarrollo y, de manera conjunta, mediante grupos de trabajo regionales, se diseñan y ejecutan proyectos para el progreso económico y social inclusivo de los países.

La gerente del Departamento de países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Verónica Zavala, y la secretaria ejecutiva del proyecto, Emma Iriarte, presentaron en la reunión la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria en la región mesoamericana.

El proyecto es apoyado por la Fundación Carlos Slim, Bill & Melinda Gates Foundation, y The Global Fund for Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria y cuenta con una inversión de 105 millones de dólares, dijo Iriarte en declaraciones a Efe en San Pedro Sula, donde se celebra la reunión regional.

"Pretendemos en los diez países, desde Colombia, México, Centroamérica y República Dominicana, llegar a cero casos de malaria", subrayó.

La vicepresidencia ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Nadia Baldelomar, dijo que el organismo mantiene "una estrecha relación" con los países de Mesoamérica.

Añadió que la Estrategia Institucional 2015-2019 del BCIE contribuye con "la agenda mesoamericana de cooperación y busca aumentar su impacto en la integración regional".

El BCIE ha financiado proyectos de infraestructura, energía, transporte y vivienda en Mesoamérica por un monto superior a los 3.052 millones de dólares, enfatizó la alta funcionaria del banco de los centroamericanos.