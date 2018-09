Interceptan 124 migrantes centroamericanos en camiones en el sur de México

Las autoridades mexicanas interceptaron a 124 migrantes centroamericanos que viajaban hacinados en tres camiones de carga en el sureño estado de Oaxaca y detuvieron a 11 personas acusadas de tráfico de personas, informó hoy el Instituto Nacional de Migración (INM).

"El INM rescató, en coordinación con la Policía Estatal de Oaxaca, a 124 migrantes quienes eran transportados en condiciones de hacinamiento sobre la carretera federal Huajuapan de León-Tamazulapan, Oaxaca", apuntó el organismo en un boletín.

Agentes federales de migración detectaron, en colaboración con la autoridad estatal, que tres vehículos de carga aceleraron repentinamente al pasar por el punto de revisión ubicado en el municipio de Huajuapan de León.

"Al ser detenidos se descubrió que eran transportados 124 personas en condiciones insalubres -117 guatemaltecos, 4 nicaragüenses, 2 salvadoreños y un hondureño", agregó el texto.

Los extranjeros indicaron que tenían varios días sin comer y que no se les permitía ingerir líquidos con la finalidad de no realizar ninguna parada para no ser detectados por alguna autoridad.

Ello al encontrarse administrativamente irregulares en el país mientras pretendía llegar a Estados Unidos, agregó el INM.

Del total de migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 64 son adultos (44 hombres y 20 mujeres) y 60 son menores de edad (28 hombres y 32 mujeres).

Entre los menores de edad, 15 viajaban sin la compañía de un adulto.

A todos se les brindó de "forma inmediata" agua y alimentos, así como asistencia médica.

Tras contactar a los respectivos consultados, se informó también a los migrantes que tienen la opción de recibir ayuda y protección a través de la petición de refugio.

Por el delito tráfico de personas fueron puestos a disposición de las autoridades 11 mexicanos, concluyó el comunicado.

Miles de indocumentados cruzan cada año el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, pero durante la travesía están expuestos a robos, extorsiones, secuestros e incluso asesinatos por parte de bandas criminales, así como a abusos de autoridades corruptas.