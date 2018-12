Interior refuerza el despligue policial en zonas comerciales por la Navidad

El Ministerio del Interior ha aumentado el número de efectivos en las calles comerciales de toda España con el objetivo de prevenir actos delictivos durante la Navidad, un dispositivo que permanecerá activo hasta el 8 de enero.

Según informa Interior, el plan, denominado "Comercio Seguro" y puesto en marcha el pasado viernes, consiste en un dispositivo operativo especial que la Policía Nacional realiza anualmente para prevenir hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza o fraudes.

La labor policial se intensifica en aquellos lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en las zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito de las grandes y medianas ciudades, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento.

La Policía Nacional también pondrá especial atención a la prevención de butrones, que en estas fechas suelen incrementarse debido al aumento de mercancías existentes tanto en almacenes como en tiendas.

Los servicios se realizarán diariamente en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público y se fomentarán las patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano. Además, la app para teléfonos móviles “Alertcops” de la Policía permitirá que una persona pueda comunicar una alerta sobre cualquier hecho delictivo.

Interior destacad que el incremento de agentes, tanto de uniforme como de paisano, repercutirá en la seguridad ciudadana y habrá planes específicos en cada lugar coordinados por las respectivas comisarías provinciales.

Durante la campaña navideña, se implicará a las policías locales y autonómicas y al personal que trabaja en el sector de la seguridad privada con el fin de mejorar, entre todos, la seguridad de los ciudadanos.

También estos días se distribuirán guías y trípticos con consejos de seguridad a asociaciones y comerciantes, elaborados por el Ministerio de Economía y Empresa, que recogen, entre otras pautas, instalar un cierre seguro o un timbre exterior para la apertura remota del local, mantener una luz en la fachada durante toda la noche o evitar hacer el recuento de caja a última hora ni hacerlo en solitario.

La Policía recomienda igualmente que, en caso de atraco, el comerciante no se enfrente nunca con el delincuente, especialmente si va armado.

Unas pautas y los consejos para disfrutar de una Navidad segura que serán también difundidos a través de los perfiles de @policia y de @interiorgob en Twitter en "tuit-consejos", con el fin de evitar que las compras, las aglomeraciones, las prisas, las fiestas, los desplazamientos o las supuestas obras de caridad escondan trampas para los bolsillos o la seguridad, también en las compras que se realicen en internet.

Ojo también a timadores como trileros que se instalan en plazas y calles céntricas de la ciudad o en las zonas frecuentadas por turistas o con otros timos habituales como el "tocomocho", que hace creer a la víctima que puede beneficiarse del cobro de una participación premiada de la lotería, o el de la "estampita", que consiste en hacer pasar recortes de periódico por billetes de curso legal.

Y para los que se vayan de viaje esta navidad, la Policía reitera la importancia de no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada como no bajar totalmente las persianas e instalar programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión, así como no divulgar la ausencia del domicilio.