Interior todavía no ha inscrito a la Crida como partido porque no han llegado los documentos que le pidió hace 6 meses

El movimiento creado por el expresidente catalán huido en Waterloo, Carles Puigdemont, llamado Crida Nacional per la República (Llamamiento Nacional por la República), realizó la solicitud de inscripción como partido político en el Ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska antes de mediados de año.

Sin embargo, los documentos aportados no eran suficientes y el Registro de Partidos Políticos pidió a los promotores que subsanaran las deficiencias en la inscripción con la aportación de más documentos necesarios en los trámites pertinentes.

El Ministerio dio entonces un plazo de 6 meses a los promotores de este partido que ha concluido el pasado 19 de diciembre, hace ocho días, sin que el Registro haya recibido aún la documentación requerida. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que se está dando unos días de margen por si llega esta documentación, procedente de cualquiera de las ventanillas de la Administración Pública.

Explican, en este sentido, que sólo será válida la documentación entregada con fecha tope de 19 diciembre en cualquier registro público. Si no fuera así, es decir, si la documentación no llegara en un plazo razonable o no tuviera sello anterior a esa fecha, no sería válida y la Crida debería de empezar de nuevo todos los trámites del proceso de registro en el Ministerio del Interior como partido político.

La Crida per la República, está impulsada por Carles Puigdemont, por el presidente catalán Joaquím Torra y por el diputado de JxCat Jordi Sánchez, entre otros. Celebró su convención constituyente el pasado 27 de octubre, por ser una fecha simbólica para el independentismo, ya que fue el primer aniversario desde que el Parlamento de Cataluña declaró la república catalana, lo que motivó la aplicación por parte del Gobierno del artículo 155 para intervenir la autonomía.

El acto constituyente tuvo lugar en Manresa y a el asistieron unas 5.000 personas, aunque nació respaldada por 10.000 fundadores y 51.000 personas adheridas y con el objetivo de fundarse como partido político, para lo que sus promotores han fijado la fecha del próximo 19 de enero.

Las fuentes consultadas explican que aún tendrían tiempo de formalizar la inscripción para esa fecha si en estos días llegara la documentación en regla para la inscripción.

El objetivo de Puigdemont, que lleva meses articulando la Crida, es crear un movimiento transversal de partidarios de la independencia, pero el resto de partidos se desmarcaron de esta propuesta casi desde el inicio, salvo el PDeCAT, aunque numerosos líderes de esta formación han mostrado sus recelos y muchos de ellos ni siquiera asistieron a la primera gran cita del pasado mes de octubre.