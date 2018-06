Interventora general dice sistema ayudas ERE creó "ángulo muerto" en control

La que fuera interventora general de la Junta entre 2010 y 2012, Rocío Marcos, ha declarado hoy que el sistema por el que las ayudas de los ERE que concedía la Consejería de Empleo se pagaban a través de la agencia pública IDEA tuvo como efecto un "ángulo muerto" en el control del gasto de las mismas.

Marcos ha testificado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear y mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

La testigo, que sustituyó como interventora general a Manuel Gómez -acusado en este juicio-, ha explicado a preguntas del fiscal que durante años, y pese a las sucesivas advertencias de la Intervención, en la Junta se "utilizaban indebidamente" las transferencias de financiación como instrumento para enviar fondos a entidades instrumentales cuyo destino no eran actividades propias de estos entes sino financiar actividades de las propias consejerías.

Para ello, el instrumento correcto hubiera sido un encargo de ejecución o encomienda de gestión (así se hizo a partir del 2010).

En el caso de los ERE, la Consejería de Empleo enviaba transferencias de financiación a IDEA para pagar unas ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo y la Intervención alertó en varios informes año a año de que era "inadecuado" usar transferencias de financiación, cuyo uso previsto por la ley es sufragar gastos propios de las entidades públicas.

El "efecto" era que las ayudas no eran objeto de fiscalización previa en la Consejería de Empleo -porque ésta no las pagaba, sólo enviaba dinero a IDEA para que las abonase- ni tampoco en IDEA, porque el control de la actividad de los entes públicos es a posteriori y además en este caso no se generaba un expediente de gasto en IDEA que se pudiera fiscalizar sino que ejecutaba una orden de pago de unas ayudas que habían sido concedidas y tramitadas en Empleo y cuya documentación estaba allí.

Se producía un "ángulo muerto" con el que las ayudas quedaban "fuera de control" al usar un sistema que la exinterventora entiende que "pretendía agilizar" el pago de unas ayudas que se otorgaban ante "situaciones acuciantes" de crisis empresariales para prejubilar a trabajadores afectados o tratar de mantener la empresa.

Marcos "repele" tildar de ilegales las transferencias de financiación desde el momento en que aparecían presupuestadas como tal en las leyes anuales de las cuentas de la Junta asociadas a un programa de ayudas pero recuerda también que hasta 2009, las propias leyes de presupuestos indicaban que para financiar actividades de una consejería a través de un ente instrumental, la herramienta financiera era el encargo de ejecución.

Además, los informes de la Intervención indicaron "con claridad" que "las transferencias de financiación eran inadecuadas para financiar subvenciones" dadas por las consejerías, un uso que no era exclusivo en Empleo aunque según Marcos en otros casos no tuvieron los mismos "efectos sobre el control o las deficiencias sobre el procedimiento".

Entre esos efectos el fiscal le ha preguntado por el hecho de que recibieran ayudas "intrusos", personas que se prejubilaron en empresas para las que nunca trabajaron, y aunque Marcos ha señalado que en su momento la Intervención "ni imaginó" que un "procedimiento irregular desde el punto de vista administrativo" amparase esa posibilidad ni "ninguna desviación de fondos", admitió que la falta de control por el sistema usado "al menos lo facilitó".

No obstante, ha señalado que "ni siquiera la ausencia de control determina que los procedimientos sean irregulares".

Marcos también ha subrayado que el otro efecto de usar a IDEA para pagar las ayudas de Empleo usando fondos enviados mediante transferencias de financiación era que permitía que se adelantasen compromisos de ayudas antes de que existiera disponibilidad presupuestaria aunque no se pagasen, lo que provocaba un desfase en IDEA.

Antes de Marcos -cuyo interrogatorio seguirá mañana- ha terminado de declarar la interventora de IDEA María Luisa Raya, que hizo informes de control financiero permanente del ente en 2009 y 2010.

A preguntas de las defensas de los exdirectores de IDEA procesados Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, ha coincidido en que usando transferencias de financiación para pagar ayudas de Empleo a través de la agencia pública estás "escapan a la fiscalización previa", si bien ha indicado que las recomendaciones de los informes no eran para IDEA sino para quien daba las ayudas, la Consejería de Empleo.

Preguntada por la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo si éste podía haber hecho algo (IDEA en 2004 pasó a depender de Innovación en vez de Empleo), ha dicho que "como miembro del Consejo de Gobierno podía haberlo hablado".

Y cuestionada por la defensa de Griñán sobre si coincide con el gabinete jurídico en que las transferencias de financiación puedan usarse para algo distinto a gastos de las empresas públicas si lo pone en las leyes de Presupuesto, ha dicho no estar de acuerdo.