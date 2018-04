Irán elogia el acercamiento de las dos Coreas y advierte sobre la intervención de EEUU

La república Islámica de Irán celebró hoy los esfuerzos de los líderes coreanos para aliviar las tensiones y normalizar las relaciones entre los dos estados y les advirtió respecto a las intervenciones de EEUU, del que dijo que es un país en el que no se puede confiar.

"La reciente reunión de los lideres de Corea del Norte y Corea del Sur es un paso responsable en la dirección correcta, que puede contribuir a una sostenible paz y seguridad regional y mundial", dijo hoy el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Bahram Qasemí, informó la pagina oficial.

Qasemí recordó que "la principal y permanente política de Irán es la oposición con cualquier tipo de producción, posesión, almacenamiento y uso de armas de destrucción masiva" y que su país "ha respaldado cualquier esfuerzo que conduzca a un mundo libre de tales armas".

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, sellaron este viernes en una histórica cumbre, la primera entre los dos países después de 11 años, un acuerdo para lograr "la completa desnuclearización" de la península y abrir una nueva era que ponga fin al estado de guerra entre ambos países.

Las dos Coreas en el acuerdo firmado al termino de la cumbre se comprometieron a cooperar para establecer una "paz permanente" en la península, y a abrir conversaciones con Estados Unidos para firmar un tratado de paz definitivo que sustituya al armisticio de 1953.

Respecto al papel de EEUU en el acercamiento de las dos Coreas, Qasemí señaló "las experiencias de los 40 años de la República Islámica de Irán" respecto a las políticas de Washington y recordó a los lideres el incumplimiento de EEUU en sus compromisos en el reciente acuerdo nuclear, logrado en 2015 entre Irán y las 6 grandes potencias mundiales.

"Especialmente la reciente experiencia del acuerdo nuclear, muestra que el gobierno de EEUU no es un jugador en el que se pueda confiar y no se ve obligado a cumplir con sus compromisos internacionales, por lo tanto no tiene la calificación necesaria para participar en la determinación de las ecuaciones y los arreglos entre países", subrayó Qasemí.

"Profundamente creemos que el alivio de las tensiones en la península Corea debe continuar sin la intervención y las posibles provocaciones de EEUU", advirtió Qasemí.