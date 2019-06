Irán insiste en el que dron estadounidense fue derribado en sus aguas

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, insistió hoy en que el avión no tripulado estadounidense derribado este jueves por la Guardia Revolucionaria violó el espacio aéreo de Irán y cayó en sus aguas territoriales.

"Hemos recuperado restos del avión militar estadounidense en NUESTRAS aguas territoriales, donde fue derribado", escribió Zarif madrugada en su cuenta oficial de Twitter, en respuesta a las declaraciones de Washington de que el dron sobrevolaba aguas internacionales.

El jefe de la diplomacia iraní explicó que el aparato despegó de Emiratos Árabes Unidos "en modo oculto y violó el espacio aéreo iraní" al ser dirigido a las coordenadas 25°59'43"N 57°02'25"E, cerca de Kuhe Mobarak.

Poco antes, en otro mensaje, Zarif denunció que EEUU, además de llevar a cabo "terrorismo económico y acciones encubiertas" contra Irán, ahora también "invade" el territorio iraní.

"No buscamos la guerra, pero defenderemos celosamente nuestros cielos, tierra y aguas", advirtió el ministro, que ya adelantó que Irán llevará este caso ante Naciones Unidas.

La misión iraní ante la ONU entregó de hecho una carta con información exacta sobre los puntos a los que llegó el avión no tripulado estadounidense.

El aparato es un dron de vigilancia no armado del modelo MQ-4 Triton, que es capaz de operar en altitudes de hasta 18.000 metros y es una versión de la nave de reconocimiento RQ-4 Global Hawk de la Fuerza Aérea de EEUU.

Fue derribado por un misil tierra-aire del sistema de defensa aérea Jordad 3, diseñado y fabricado en Irán, país que se encuentra bajo un embargo de armas.

EEUU ha asegurado que el dron no violó el espacio aéreo iraní y su presidente, Donald Trump, atribuyó el incidente a "un error" y no a un ataque intencionado de Irán, aunque no descartó que Washington pueda tomar represalias.

Por su parte, el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución iraníes, Hosein Salamí, subrayó el jueves que el derribo del avión no tripulado supone "un mensaje decisivo y claro" para que EEUU respete "la integridad territorial, la seguridad nacional y los intereses vitales de Irán".

El derribo ocurrió cerca del estratégico estrecho de Ormuz, por donde cruza una quinta parte del petróleo mundial, y que Irán ha amenazado con bloquear si EEUU impide sus exportaciones de crudo con sus sanciones.

En esta zona, se han registrado en mayo pasado y este mes dos ataques a buques cisterna y a petroleros, de los que Washington ha responsabilizado a Teherán, que ha negado cualquier implicación.

La tensión ha repuntado también entre Irán y EEUU desde que Washington designara grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní y decidiera reforzar su despliegue militar en Oriente Medio.