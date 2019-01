Irene Montero asegura que el Gobierno andaluz de PP y Cs será "de extrema derecha" porque Vox "va a marcar el paso"

Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras reincorporarse de su baja por maternidad y asumir el control de Podemos, en sustitución del secretario general, Pablo Iglesias, que la ha sustituido en el cuidado de los hijos que tienen juntos.

Según Montero, no hay duda de que el Gobierno que se conforme en Andalucía va a ser de extrema derecha, porque tanto el PP como Ciudadanos "no tienen ningún problema", a su juicio, en situarse ahí "si Vox se lo pide".

"Vox está consiguiendo que no quede derecha en España, que solo exista extrema derecha, y que cuando ellos plantean un tema como la violencia machista, de repente nos encontramos al líder del PP hablando de violencia doméstica. Sólo les falta hablar de crímenes pasionales como sí que hace la gente de Vox", ha criticado.

LÍDER DE VOX, SIN TRABAJO CONOCIDO Y ENCHUFADO DE ESPERANZA AGUIRRE

Además, ha asegurado que Vox no es un fenómeno nuevo sino que ya existía, pero "estaba dentro del PP". A este respecto, ha señalado que el líder de Vox "no tiene trabajo conocido que no sea enchufado por la señora Esperanza Aguirre" en fundaciones en las que "cobraba más que el presidente del Gobierno". "De nuevo tienen nada", ha sentenciado.

Preguntada sobre qué parte de responsabilidad tiene la izquierda del ascenso de Vox, Montero ha reconocido que tienen que hacer autocrítica para analizar por qué no han sabido movilizar a sus electores.