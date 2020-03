Irene Montero está "muy bien", a la espera de que las autoridades sanitarias pongan fin a su cuarentena

"Todavía no lo sé porque si las autoridades sanitarias, a pesar de haber terminado mi cuarentena, no me dicen que puedo salir de casa, yo no voy a salir. Voy a cumplir estrictamente lo que me digan. Si puedo, participaré, y si no, pues será al siguiente", ha explicado Montero en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

Así lo ha asegurado, tras señalar que justo este jueves terminan las dos semanas de cuarentena que inició después de que el pasado 11 de marzo diera positivo en las pruebas del coronavirus, convirtiéndose en la primera ministra afectada por el virus.

La 'número dos' de Podemos ha afirmado que no se "puede quejar", porque ha tenido "síntomas bastante leves" y "hay gente que lo está pasando mucho peor". Eso sí, ha reconocido que le ha dado rabia y "cierta impotencia" no haber podido estar trabajando "al 100% para ayudar a salir de esta crisis cuanto antes.

SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE MINISTROS, EN EL AIRE

Sobre su trabajo a partir de ahora, Montero ha señalado que hasta que no reciba el visto bueno de las autoridades sanitarias no va a salir de su domicilio. Por lo tanto, todavía está en el aire su participación en el Consejo de Ministros de este viernes para aprobar definitivamente la prórroga del estado de alarma.

El motivo es que, incluso para participar de forma telemática, se tendría que desplazar a la sede del Ministerio para garantizar la seguridad de la comunicación. Según explicó Moncloa, las videoconferencias para el Consejo de Ministros se tienen que hacer mediante líneas y mallas estrictamente verificadas por el Centro Nacional de Inteligencia.