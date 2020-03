Irene Montero vuelve a dar positivo en la prueba del Covid-19 tras haber pasado la cuarentena

De esta manera, Irene Montero tendrá que volver a guardar cuarentena después de las dos semanas que estuvo tras conocerse que contrajo este virus.

"Me encuentro bien, he tenido suerte y he pasado los síntomas de forma leve y me repitieron la prueba después de la cuarentena y he vuelto a dar positivo", ha explicado la propia Montero en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

En esa misma entrevista, Irene Montero ha asegurado que se quedará en casa las semanas que "sean necesarias" para estar segura de que no va a contagiar a nadie y ha instado a la población a cumplir con las medidas de confinamiento.

La 'número dos' de Unidas Podemos no participó en el último Consejo de Ministros extraordinario celebrado de manera telemática este viernes porque estaba a la espera de que la dijeran el resultado de esta prueba de coronavirus.

El día anterior Irene Montero reapareció en una entrevista en la que aseguró que se encontraba "muy bien" tras haber finalizado las dos semanas de cuarentena que guardó, si bien se mostraba expectante ante el resultado de la nueva prueba que ha resuelto ser positivo.