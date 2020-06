Iriarte (EH Bildu) apela a la "mayoría progresista" vasca para acabar con el modelo "agotado" de PNV y PSE

La candidata de EH Bildu a lehendakari, Maddalen Iriarte, ha apelado a la "mayoría" progresista de la sociedad vasca para impulsar un cambio político que acabe con el modelo de gestión "agotado" que representan el PNV y el PSE-EE, formaciones a las que ha reprochado que se hayan visto "desbordadas" a la hora de hacer frente a la crisis del coronavirus desde el Ejecutivo autonómico.

Iriarte ha participado este jueves, en Vitoria-Gasteiz, en el acto de apertura de la campaña para las elecciones vascas del 12 de julio, en el que también han intervenido el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi; y el cabeza de lista de la coalición por Álava, Mikel Otero.

La candidata soberanista, en referencia a la holgada victoria que todas las encuestas realizadas hasta la fecha otorgan al PNV, ha asegurado que aún "hay partido" y que los goles se pueden meter "hasta en el tiempo de descuento".

De esa forma, ha asegurado que EH Bildu está "preparada" para gobernar y para llevar a Euskadi "al lugar que le corresponde". "El cambio comienza ahora", ha afirmado, tras lo que ha advertido de que el modelo de gestión del lehendakarti, Iñigo Urkullu, y del Gobierno Vasco de coalición, conformado por el PNV y el PSE, está "agotado".

Iriarte ha subrayado que el de Urkullu es un Gobierno "desbordado" y que "hace aguas", tal y como demuestra la gestión que ha realizado de la crisis del coronavirus, en la que el personal sanitario se ha visto obligado a trabajar sin la debida "protección", y en la que se ha decretado una "ridícula" vuelta a la enseñanza presencial, cuando apenas quedaban dos semanas para que concluyera el curso.

La candidata de EH Bildu también ha censurado la "proliferación de casos de corrupción" que, según ha denunciado, afectan al PNV, entre los que ha destacado la trama de comisiones ilegales del 'caso De Miguel' o las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza, por las que, según ha recordado, dimitió el anterior consejero de Salud, Jon Darpón.

"LA ÚNICA OPCIÓN"

"Ha llegado el momento del cambio" ha afirmado Iriarte, quien ha subrayado que la "única opción" de que dicho cambio se produzca es la que ofrece EH Bildu. La candidata soberanista ha explicado que es necesario un "cambio de rumbo" que evite que los sectores más desfavorecidos vuelvan a ser quienes "paguen" esta nueva crisis.

También se ha comprometido a trabajar para impedir que los ciudadanos "sigan secuestrados" por la patronal Confebask y su rechazo a un sistema fiscal que haga pagar más "a quien más tiene". Además, ha avisado de que si el PNV gana las elecciones, la pregunta que se han de hacer los ciudadanos no es si el Gobierno Vasco "hará o no recortes", sino "cuándo" los ejecutará y cuál será la cuantía de los mismos.

Iriarte ha pedido que todos los aplausos que los ciudadanos vascos dirigieron a los profesionales sanitarios en la primera fase de la pandemia "se conviertan en votos" para propiciar un "cambio de dirección en Euskadi".

La candidata soberanista ha afirmado que EH Bildu "tiende la mano izquierda" para situar a las personas "en el centro" de las preocupaciones de los poderes públicos y para "no dejar a nadie de lado". A su juicio, en Euskadi existe una "mayoría" de ciudadanos "que conecta con los valores progresistas de EH Bildu", así como con su compromiso con el feminismo y su rechazo al Tren de Alta Velocidad (TAV) o a la "arrogancia" de Iñigo Urkullu.

Iriarte también se ha dirigido a los ciudadanos a los que "no les gustó" la foto del lehendakari con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, con motivo de la recuperación de la libre movilidad entre Euskadi y Cantabria. A todos ellos se ha dirigido para solicitarles que apoyen un cambio que, según ha dicho, solo puede venir "de la mano de EH Bildu".

En su intervención, Iriarte también ha aludido a la necesidad de desarrollar una política industrial que no se limite a "los parches y la propaganda". Asimismo, en la parte final de su intervención ha hecho una breve alusión al soberanismo y a los presos de ETA.

SOBERANÍA Y PRESOS

La representante de EH Bildu ha reiterado que Euskadi debe ser "soberana" para que sus ciudadanos puedan ser "dueños de su destino" y para que las instituciones dispongan de herramientas para impulsar "políticas públicas fuertes".

En este sentido, ha asegurado que las decisiones adoptadas por los gobiernos español y francés durante la crisis sanitaria han "perjudicado" a los ciudadanos, por lo que es necesario construir un país que no esté sometido a las "imposiciones de otros". En el caso de los presos, Iriarte ha afirmado que EH Bildu trabajará para "traerlos a Euskal Herria".

A su vez, Otegi ha advertido de que la "izquierda soberanista" que representa EH Bildu afronta la próxima legislatura con el objetivo de establecer uno modelo de "orden y seguridad" alternativo, en el que se proteja el sector público y en el que todas las personas tengan los mismos derechos con independencia de su origen.

ZALDIBAR

La coalición, según ha dicho, trabajará también para no permitir que haya vertederos "sin control público", en referencia a Zaldibar, y para que las personas mayores, uno de los sectores más afectados por el coronavirus, sean atendidos "como se merecen" por las administraciones públicas, sin que sus cuidados sean "mercantilizados" por empresas privadas.

Además, frente a quienes afirman que las demandas de la independencia y soberanía "no tienen sentido", ha asegurado que la crisis del coronavirus ha demostrado que si no se dispone de un Estado "otros deciden por ti y no puedes proteger a tu gente".

Otegi ha afirmado que en las elecciones del 12 de julio hay que elegir "entre ser sumisos o soberanos", entre combatir el cambio climático o no hacerlo, y entre redistribuir la riqueza de forma "justa" o renunciar a esa posibilidad. El dirigente soberanista ha asegurado que, en estos comicios, EH Bildu representa también "el voto y la alternativa antifascista". "No dejaremos margen al autoritarismo", ha afirmado.

Por su parte, el cabeza de lista de EH Bildu por Álava, Mikel Otero, ha ironizado sobre el reciente acto celebrado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, con motivo de la recuperación de la libertad de movilidad entre ambos territorios.

Otero, que aludiendo a dicho encuentro se ha referido a Urkullu como "el rompedor de cadenas de la muga de Cobaron", ha acusado al PNV de tratar de hacer creer a los vascos que viven en un "oasis".