Isa Serra, diputada de Madrid, procesada: Es falsa la acusación contra mí

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha dicho que la acusación por la que ha sido procesada por los presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños "es falsa", y que está "orgullosa" de haberse "manifestado pacíficamente" contra los desahucios.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha procesado a Serra por la presunta comisión de estos delitos en los incidentes en los que supuestamente participó en enero de 2014 durante un desahucio en Lavapiés.

"Tratan de inculparme por haberme manifestado pacíficamente en un desahucio", ha recalcado la portavoz, quien ha agregado que la persona desahuciada en aquel caso tenía "una discapacidad absoluta" y fue "detenida en su casa".

Serra ha alegado, además, que durante la protesta no fue identificada ni detenida, y que un mes después de los hechos fue citada a declarar.

"Entiendo que cuando no me identifican en el propio desahucio ni me denuncian (...) me conocen por otro tipo de cuestiones, que es haberme movilizado en otras manifestaciones, y entiendo que puede haber sido una confusión, por decirlo así", ha explicado la diputada.

Y ha apuntado que, si bien en el momento de los hechos ella no ocupaba ningún cargo público, "ya existía Podemos, y eso es un elemento que puede estar además sobre la mesa".

Serra ha insistido en que su estancia en el lugar "fue muy limitada y absolutamente pacífica", y ha agregado que ella, como "activista social", estaba presente en aquel desahucio "como estaba en otros tantos".

"Ahora voy a esperar al proceso judicial y ver qué sucede", ha zanjado la diputada.

El auto del TSJM por el que se abre procedimiento abreviado contra Serra asegura que "acabada la diligencia policial, y cuando los vehículos policiales se disponían a marcharse, personas presentes se enfrentaron a los agentes profiriendo insultos y lanzando objetos contundentes contra policías y furgonetas policiales".

"Entre otros implicados en estos hechos, Isabel Serra Sánchez fue identificada como una de las personas que insultaba y lanzaba objetos contundentes, así como por llevar la voz cantante de un modo particularmente agresivo, animando a otros a que increpasen a los agentes", relata el auto.