Isa Serra defiende limitar horarios comerciales para "tener derecho a la tranquilidad y cultura" en el tiempo libre

Así lo ha manifestado esta tarde en un mitin en el Parque de la Bombilla de Madrid, junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la candidata de Unidas Podemos a las elecciones europeas, Eugenia Rodríguez Palop. Serra ha señalado que cuando anunció esta propuesta la derecha dijo que era "una locura". "Queremos tener derecho a la tranquilidad, no queremos que los hipermercados abran 24 horas al día y que en el poco tiempo libre que tengamos lo dediquemos a consumir. Queremos tener derecho a la cultura, fundamental en usa sociedad democrática", ha apuntado.

La aspirante regional de Unidas Podemos ha comenzado su discurso recordando la fuerza de las mujeres "contra viento y marea", especialmente las más mayores, "que llevan luchando tantas décadas en la calle y en las casa para llevar la democracia a las casas y a las relaciones personales".

"Nos habéis enseñado mucho y gracias a eso, en estos tiempos de incertidumbre y escepticismo, en los que el cinismo abre los telediarios, estamos demostrando una salida democrática a la crisis social y política", ha afirmado.

Isa Serra ha dicho que las mujeres "trabajan más y cobran menos" y se dedican más a los trabajos "invisibilizados" de los cuidados. En ese momento ha recordado la dimisión del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. "Hay que recordar cuando vino Gallardón para echar para atrás del derecho al aborto y nosotras salimos a la calle y tumbamos a ese ministro", ha dicho.

"El 8M hemos salido a la calle, dando la sorpresa al mundo entero y callando la boca a la derecha reaccionaria. No nos van a derrotar con el miedo y no vamos a dejar de avanzar. Este domingo estamos votando si los bancos, multinacionales y fondos van a seguir decidiendo por nosotros y avanzamos para conseguir vidas dignas de ser vividas", ha proseguido.

La candidata regional ha manifestado que las mujeres han conseguido muchos avances "gracias a decir las cosas claras siempre y eso es lo que representa el proyecto de Unidas Podemos". "En esta campaña he aprendido muchas cosas. Soy feminista desde hace tiempo y he aprendido que se nos ponen muchas barreras para estar en los lugares donde se deciden las cosas", ha sostenido.

Según ha explicado Isa Serra, su fuerza radica en la lucha colectiva. "Ayer fui a ver a los afectados de la mal venta de las viviendas del Ivima a los fondos buitres. Familias con muchos años sufriendo no tener tranquilidad, que han visto que han subido los precios de sus alquileres porque los buitres se han hecho con esas viviendas. Y han sufrido persecución. Una mujer me regaló un libro y me emocioné. Eso es lo que consiste una sociedad basada en lo común y tengo claro que si quiero gobernar es por personas como ella, por todos los niños sufriendo pobreza y por los mayores abandonados por parte del Gobierno del PP tanto tiempo", ha criticado.

Por último, la también diputada regional ha pedido el voto para dotar de más presupuesto a las escuelas infantiles, para luchar contra violencia machista, para la educación y sanidad públicas y "para poner los intereses de las personas por encima de los intereses de los privilegiados con los que lleva gobernando tanto tiempo el PP".

"Si no hacemos política la hacen contra nosotras. La política no consiste en votar un día, sino alzar la voz en la calle. El voto de cada madrileño vale lo mismo que el de Villar Mir y Florentino Pérez, que tenemos la oportunidad de echarles de una vez. Entre todos podemos cambiarlo todo", ha concluido Isa Serra.