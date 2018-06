Isabel II condecorará a Kazuo Ishiguro, Emma Thompson y Keira Knightley

El escritor Kazuo Ishiguro y las actrices Emma Thompson y Keira Knightley serán condecorados por la reina Isabel II, según la lista anual de laureados por la monarca con motivo de la celebración oficial de su cumpleaños divulgada hoy.

Aunque la reina cumple años el 21 de abril, lo celebra de manera oficial hoy con una parada militar, conocida como "Trooping the Colour", que se celebra en la explanada del recinto conocido como Horse Guards Parade, en el centro de Londres.

Tradicionalmente, con motivo de su cumpleaños la reina publica una larga lista con personas destacadas que reciben distintas condecoraciones.

Así, Ishiguro, que ganó el premio Nobel de Literatura el pasado año, será nombrado "caballero" (sir) por sus servicios a la literatura.

El autor, de 63 años, declaró estar "emocionado" por el reconocimiento y aseguró sentirse "orgulloso" del Reino Unido y de su "democracia, tradiciones y cultura literaria".

Precisamente otra de las condecoradas por Isabel II, Emma Thompson, que recibirá el título de "dama" (dame), participó en la adaptación cinematográfica de una de las obras de mayor éxito de Ishiguro, "The Remains of the Day", en 1993 junto con Anthony Hopkins.

Thompson, de 59 años, suma a su larga lista de premios, entre los que se incluyen Oscars, Baftas, Globos de Oro y Emmys, este reconocimiento real por su servicios al mundo del espectáculo.

Por el mismo motivo, además de su contribución a causas benéficas, la actriz Keira Knightley recibirá el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE).

Knightley, dos veces nominada al Oscar, saltó a la fama en 2002 al protagonizar la película "Quiero ser como Beckham", que fue un éxito en la taquilla británica.

El sistema británico de condecoraciones, que entrega Isabel II a propuesta del Gobierno -que recibe recomendaciones de una comisión que examina peticiones públicas-, busca "reconocer a personas que han alcanzado logros en la vida pública y se han comprometido a servir y ayudar al Reino Unido", según la web gubernamental.

Hay seis categorías de condecoraciones, que se otorgan a cientos de personas cada año, cuyos nombres se hacen públicos en dos listas, la de Nochevieja en diciembre y la del cumpleaños de la Reina, en junio.

Estos títulos son Compañero de Honor, que se entrega solo a 65 personas y no conlleva cargo; "dama" o "caballero"; Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE); Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE); Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) y la Medalla del Imperio Británico (BEM).