Israel devuelve a palestinos diez toneladas de correo retenido durante años

Las autoridades israelíes entregaron esta semana en la ciudad palestina de Jericó unas diez toneladas de cartas, paquetes y compras por internet enviadas a Palestina y que estaban retenidas, en algunos casos, desde hace ocho años.

Los trabajadores de la oficina postal de Jericó se paseaban estos días entre montañas de correos apilados en inmensos sacos, clasificando por ciudades las innumerables cartas y paquetes de todos los tamaños que pertenecen a residentes palestinos, a pesar de que nunca han llegado a sus manos.

Sobres manoseados, sucios, una silla de ruedas enviada en 2015 o colecciones de libros que salieron de Jordania hacia universidades de Gaza y Jerusalén y que no han sido abiertos, son solo una parte de los miles de correos que serán enviados a las oficinas postales locales en Gaza y Cisjordania para después ser repartidos.

"No sabemos si hay correo para Jerusalén Este porque aún no hemos revisado todo, pero si encontramos lo entregaremos a las autoridades israelíes para que se lo den a sus propietarios", dijo a Efe el director del servicio postal palestino, Hussein Sawafta, sobre la parte de la ciudad ocupada por Israel y anexionada unilateralmente en 1980 en una decisión que no fue reconocida por la comunidad internacional.

El despacho masivo se debe a una decisión del COGAT, organismo militar israelí encargado de gestionar la ocupación, que con apoyo del Ministerio de Comunicaciones y la Autoridad de Aduanas, "ha permitido la transferencia en una vez de aproximadamente diez toneladas y media de correo que habían sido retenidas en Jordania", expuso a Efe hoy.

La hace en virtud de un acuerdo de entendimiento firmado en 2016 entre el organismo y la Autoridad Nacional Palestina para que los segundos pudieran recibir correo de manera directa, sin pasar por el Israel como ocurría hasta entonces, ya que el país controla las fronteras de los territorios palestinos, que ocupa desde 1967.

El memorándum regularía "gradualmente la transferencia directa de correspondencia de todo el mundo a la Autoridad Palestina a través de Jordania, por el puente Allenby", algo que, como confirmó el COGAT hoy, aún no ocurre.

"Incluso si algunos correos y cartas ya son inútiles para sus receptores, en cualquier caso es su derecho recibirlos", aseguró Sawafta, quien sugirió que Israel se ha decidido a "liberar" la correspondencia porque participará en un congreso de la Unión de Correo Universal en Adís Abeba el próximo día 3 de septiembre.

"Así muestra al mundo que siempre ayudan a los palestinos", criticó.

Ahora queda por delante la ardua tarea de distribuir años de correos que incluyen también, por error, paquetes enviados a otros países árabes.