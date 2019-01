Israel impone nuevos límites a presos palestinos por motivos de seguridad

El ministro de Seguridad Pública de Israel, Guilad Erdán, anunció hoy una serie de nuevas restricciones para los presos palestinos que están encarcelados en el país por motivos de seguridad, según comunicado oficial.

Erdán señaló en una rueda de prensa en Tel Aviv que el primer cambio a implementar es no permitir que los presos compartan espacio con miembros de su misma facción, como ha venido sucediendo hasta ahora.

"He decidido que el Servicio de prisiones no aloje más a los presos según su afiliación organizativa. Hamás no estará en un ala solo de ellos y (Al) Fatah en otra solo de ellos", declaró.

Y añadió que la mezcla servirá para impedir "el fortalecimiento de la identidad de su organización" y para tratar a cada prisionero "de la manera más individual posible".

También reveló nuevos límites a la autonomía que hasta ahora tenían los encarcelados en lo referente a su prerrogativa de cocinar sus propios alimentos y en el uso del agua.

Estos reclusos, según el ministro, reciben "comida que en ocasiones es mejor que la de los presos criminales -aquellos que esperamos rehabilitar y devolver a la sociedad-, al contrario de los terroristas. Y el cocinar se va a acabar", indicó.

Erdán señaló también que un comité investigador descubrió que los presidiarios usan agua "en magnitudes inconcebibles", y explicó el desperdicio de este recurso como otro método utilizado por ellos "para luchar contra Israel".

Agregó que "los terroristas disfrutan de libre acceso a los grifos de agua y la dejan correr durante hora. Habrá límites claros sobre la cantidad de agua que puede consumir un cautivo cada día".

Muchos de los presos pertenecen al movimiento islamista Hamás, según el diario The Times of Israel, que retiene dos civiles israelíes -se cree que ambos sufren trastornos mentales- y los cuerpos de dos soldados que murieron en la guerra de 2014 entre Hamás e Israel.

El movimiento islamista, gobernante de facto en Gaza desde 2007 cuando expulsó a la fuerza a las fuerzas leales del presidente palestino, Mahmud Abás, suele usar a los secuestrados como elemento de negociación para la liberación de prisioneros palestinos en cárceles israelíes bajo cargos de terrorismo.

Para los palestinos, sin embargo, estos prisioneros son considerados luchadores por la causa palestina y, por lo tanto, presos políticos.

Mientras, las familias de los soldados caídos ha exigido reiteradamente que el Gobierno tome medidas enérgicas en lo concerniente a las condiciones de vida de esos reclusos, como medio de presión a Hamás para que libere a los soldados.