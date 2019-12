Italia apoyará la reforma del MEDE, aunque debatirá cualquier cambio en enero

El Gobierno italiano ha acordado apoyar la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), aunque ha matizado que el Parlamento italiano debatirá y votará en enero cualquier modificación propuesta por los países miembros de la Unión Europea (UE) antes de que se firme el nuevo Tratado modificado.

El Movimiento 5 Estrellas (M5S) ha aparcado por el momento sus reticencias sobre la reforma del MEDE y ha acordado con el Partido Demócrata (PD) que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, deje claro en la cumbre del Euro del viernes en Bruselas que Italia apoyará la revisión del Tratado del MEDE.

Sin embargo, el líder del M5S y ministro de Exteriores, Luigi di Maio, ha indicado que el Ejecutivo no firmará ningún documento hasta que haya "una idea clara de la situación" y hasta que el Parlamento italiano esté de acuerdo.

"Hasta que tengamos una idea clara de la situación, no se firma nada y no se aprueba nada", ha dicho, en declaraciones a los medios, al tiempo que ha afirmado que el Parlamento italiano evaluará y votará todos los cambios del nuevo Tratado antes de que la UE lo firme previsiblemente en el primer trimestre de 2020.

Di Maio ha indicado que su formación ha introducido "cláusulas importantes" en el pacto alcanzado con su socio, el PD, para asegurarse de que "la Unión Bancaria y el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (Edis) no penalice a Italia en beneficio de otros países europeos".

Roma ha llegado así a un acuerdo y el primer ministro Conte lo ha celebrado en una intervención en la Cámara de los Diputados, donde ha dicho que "Italia no tiene nada que temer".

"La revisión del tratado Mes no hace cambios sustanciales al tratado existente y no introduce, y es nuestra firme intención que esto no suceda, ningún automatismo en la reestructuración de la deuda de un Estado, sino que será la Comisión Europea la responsable de evaluar su sostenibilidad y garantizar la coherencia general de los análisis macroeconómicos realizados en los países miembros", ha subrayado.

"Italia no tiene nada que temer, porque su deuda es totalmente sostenible, como lo demuestran las evaluaciones de las principales instituciones internacionales, incluida la Comisión, y como confirman los mercados", ha añadido.

Conte ha afirmado que la UE debe estar unida y no dividida y ha cargado contra la oposición en Italia, y concretamente contra la ultraderechista Liga de Matteo Salvini -que en los últimos días ha afirmado que la reforma del MEDE castigará a los ahorradores italianos-: "Quien quiera que Italia salga del euro que lo diga", ha advertido.

Los países europeos tenían previsto votar en diciembre la reforma del MEDE -el fondo de rescate de la eurozona-, pero las dudas de Italia están retrasando el proceso.

La reforma del MEDE le otorgará más poder en futuros rescates y en la vigilancia económica de los Estados en cooperación con la Comisión Europea.

La intención es que sea responsable del cortafuegos del Fondo Único de Resolución bancaria (FUR) y que complete la financiación con la que cuenta el FUR para que en el caso de una crisis bancaria de gran envergadura que requiera la intervención de los países miembros haya dinero suficiente, aunque se agote el del fondo.