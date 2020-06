Iturgaiz dice que el Gobierno del PP hizo "una gran apuesta por modernizar" infraestructuras entre Cantabria y Euskadi

Iturgaiz se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, al acto realizado este viernes por el presidente de Cantabria, Migel Angel Revilla, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el barrio de Kobaron de la localidad vizcaína de Muskiz, en el primer día de recuperación de la movilidad entre ambas comunidades.

Además, ha indicado que es "un buen momento" para abrir las fronteras, para que "la gente vaya recuperando la normalidad", y ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy tenía previsto en sus presupuestos la construcción de un tercer carril en la A-8 dirección Cantabria.

Por ello, ha señalado que, "si esta tarde hay atascos, toda esa gente debe pensar que, cuando llegó el Gobierno de Sánchez, cortó con ese tercar carril, y que, si no tenemos ese carril, es porque Sánchez y Ábalos, socios de Urkullu, no han querido ese carril para ir a Cantabria".

"Hicimos una apuesta para modernizar Cantabria y Euskadi. El entonces ministro De La Serna realizó una gran apuesta para modernizar nuestras infraestructuras, y Sánchez, el socio de Urkullu, no sigue esa línea", ha asegurado.

Carlos Iturgaiz ha indicado, en estos momentos, lo más importante "no es si ha sido un acto electoralista o no, sino saber qué es lo que podemos hacer entre nuestras comunidades". "Para el futuro, es mejor hacer una gran apuesta por modernizar las infraestructuras, como quería hacer el Gobierno del PP, mientras que el PSOE, socio del PNV, no quiere nada de eso", ha concluido.