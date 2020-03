Iturgaiz: El PP es la única alternativa al PNV, todos los demás son sus socios

El candidato del PP+Cs a lehendakari, Carlos Iturgaiz, ha defendido que su lista es la única alternativa al PNV, porque todos los demás partidos son "sus socios", EH Bildu en el soberanismo, Podemos en los presupuestos y el PSE en el Gobierno Vasco.

En una entrevista con EFE, Iturgaiz ha centrado sus críticas en el lehendakari y candidato Iñigo Urkullu, que le da "temor", tanto por su mala gestión de crisis como las de Zaldibar como por su "radicalidad política a la altura o más que Ibarretxe".

"Hay un candidato (Urkullu) que en situaciones complicadas como Zaldibar no ha estado a la altura de las circunstancias, tampoco humanamente. Urkullu vive en Durango, a diez kilómetros de Zaldibar, y tardó seis días en hacerlos para ir a ver a las familias".

Según el candidato, "el PP gestiona mucho mejor que el PNV. Un ejemplo: el 8 de marzo del 2018 Arantxa Tapia, (consejera vasca), y Juan Mari Aburto (alcalde de Bilbao) recibieron con txistu y tamboril a Iñigo de la Serna (ministro de Fomento con el PP) para decirle lo que estaba ayudando el PP al tren de alta velocidad en el País Vasco, dando plazos. El PNV estaba encantado; dos meses después apuñalaron a Rajoy y no les importó nada el TAV. Ahora Abalos (el ministro del PSOE) no se atreve a dar plazos, y no le veo al PNV hacer una crítica".

"¿Buena gestión del PNV?. Son un desastre, lo estamos viendo en Zaldibar, una tragedia de horrible gestión en información, en investigación, en inspección, y con dos personas sepultadas. La gestión de los exámenes de Osakidetza, el cártel del PNV con los comedores escolares, el caso De Miguel..., ahora se está dando cuenta la gente".

"Urkullu muestra una cara de templanza, moderación, pero en el fondo es la radicalidad, a la altura o más que Ibarretxe. El estatus que estaba cocinando con los herederos de ETA era de soberanía para romper con España, y el máximo responsable es Urkullu. Su socio en la ruptura es Bildu; luego cuando quiere presupuestos les engaña a los de Podemos, y cuando quiere repartir el gobierno, ya tiene al PSE, que se presenta a vicelehendakari porque lo que quiere son más consejerías", ha agregado.

Por eso, considera que el único partido que le puede plantar cara y es la alternativa al PNV es el PP: "Todos los demás son socios. Le estamos sacando las miserias del PNV, que nadie las quería comentar, y vamos a seguir así".

El presidente del PP ha defendido que la coalición con Ciudadanos suma, y no le preocupan sus puestos destacados en las listas. "Lo que importa es la unión, nos lo piden en la calle. La desgracia del centro derecha ha sido la ruptura, de la que se ha aprovechado ese Frente Popular. Yo estoy muy cómodo y feliz de poner nuestro granito de arena a que esta suma de PP y Ciudadanos pueda extenderse al resto de España", ha afirmado.

No le inquietan las encuestas que le dan a la baja, porque "el objetivo del PP siempre ha sido ganar las encuestas, en el País vasco siempre nos han dado menos".

"Lo que quiero es que los votantes que votaron al PP estén cómodos, y que los que dejaron de votarnos y se han ido, que sepan que con el PP y Ciudadanos van a estar muy cómodos, porque voy a defender lo que siempre hemos defendido: la libertad, la Constitución, el Estatuto y la unidad de España".

El candidato ha explicado que ha visitado en privado varias sedes del PP vasco para charlar con los afiliados, que le han transmitido que son conscientes de lo que ha pasado -con la salida de Alfonso Alonso de la presidencia del partido- pero "quieren mirar al futuro y hablar de los verdaderos problemas de los vascos, del régimen del PNV que atenaza esta tierra".

Por Roberto Cubero