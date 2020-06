Iturgaiz defiende el plan de PP+Cs para que "España vuelva a la fortaleza que han echado a perder Sánchez y Urkullu"

El candidato a lehendakari de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha destacado que el plan de su coalición para el futuro "no es el chantaje al Gobierno de España", sino un plan para que "España vuelva a la fortaleza que han echado a perder" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu. Además, ha defendido que su propuesta busca que el País Vasco "se pueda gestionar bien y no como lo hace el PNV y sus socios de Gobierno".

Iturgaiz ha presentado este viernes en San Sebastián, junto a los cabeza de lista de Álava y Guipúzcoa, Carmelo Barrio y Muriel Larrea, respectivamente, el lema electoral 'Un plan para el futuro' de la coalición para la campaña de las elecciones autonómicas.

En el acto también han estado presentes la presidenta del PP vasco, Amaya Fernández, y el presidente de los populares guipuzcoanos, José Luis Arrúe, entre otros dirigentes y representantes municipales del partido.

El candidato a lehendakari ha comenzado su intervención con unas palabras de "recuerdo, solidaridad, apoyo y cariño" para todas las familias de las víctimas del covid-19 y ha enviado un mensaje de "apoyo y afecto" a las personas enfermas de coronavirus para que "se recuperen".

También ha tenido un recuerdo para Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, "dos trabajadores que llevan 119 días bajo los escombros del vertedero de Zaldibar", en el Día Internacional del Medioambiente. En ese sentido, ha apuntado que "si se hubiesen aplicado las normas de la UE en el vertedero esos trabajadores hoy estarían vivos entre nosotros".

En cuanto al lema de la campaña, 'Un plan para el futuro', Iturgaiz ha afirmado que "hoy la gente está llena de miedos, de incertidumbres y con razón" y se pregunta cómo se va a poder salir de la crisis, "del túnel donde nos ha metido, sobre todo, la mala gestión de los que nos gobiernan en este país".

A su juicio, la ciudadanía "es consciente de que el Gobierno de Sánchez e Iglesias es un caos en la gestión, es la incertidumbre, la improvisación y la falsedad". "En España no sabemos cuantos muertos hay todavía por culpa del coronavirus, pero sí sabemos que al 8-M enviaron a la gente sabiendo el Gobierno que podían contagiarse", ha criticado.

El dirigente popular ha incidido en que no se hizo acopio de EPIs para "cuidar a nuestros sanitarios a pesar de las indicaciones de la OMS y de la UE de que venía una pandemia desde finales de enero", al tiempo que ha denunciado que "se investiga a los ciudadanos que hacen críticas al Gobierno en las redes sociales o que también cortan el cuello a los mandos de la Guardia Civil simplemente por cumplir con su deber y con la justicia".

Respecto a Euskadi, Iturgaiz ha afirmado que el PNV y el lehendakari, Iñigo Urkullu, "son los corresponsables de que hoy España esté gobernada por Sánchez e Iglesias" porque les "colocó en la Moncloa".

"GESTIÓN CAÓTICA"

A su entender, la gestión de la formación jeltzale es "caótica, desastrosa, mimetizada del Ejecutivo de Sánchez". En este sentido, ha recordado el "caso Zaldibar" o el "caso Osakidetza" antes de la pandemia, en el que "tuvo que dimitir el consejero de Sanidad", o el "caso Lanbide" que "ha sido un desastre para los autónomos", o los casos de los comedores escolares o la "corrupción" del PNV con el "caso De Miguel".

Iturgaiz ha defendido que con los planes de la coalición PP+Cs "hay salida, tenemos esperanza para poder salir" de la crisis. "Solo hay que ver dónde gobiernan PP y Ciudadanos, en Andalucía, en Murcia, en Castilla-León, en la Comunidad de Madrid, o el PP en Galicia, viendo cuál es el modelo nos podemos dar cuenta de que ese modelo es el que funciona", ha destacado.

De este modo, ha insistido en que "a diferencia del desastre y del caos que tiene el mando único del Gobierno de Sánchez, el modelo del PP en esas autonomías ha solucionado los problemas reales de los ciudadanos en la pandemia sanitaria, económica y laboral".

El candidato de PP+Cs ha explicado que se están reuniendo con "expertos independientes" y que tienen "planes de futuro para todos los sectores para los empresarios, para la sanidad, para los comerciantes, para el turismo, para los hosteleros".

"SALIDA"

Tras insistir en que es necesaria "una verdadera salida para resolver los problemas, sobre todo los económicos y laborales", ha considerado que el PSOE "económicamente siempre arruina este país" y lo "lleva al desastre". "Cuando la izquierda ha arruinado España, el PP siempre la ha sacado a flote a España", ha asegurado.

Iturgaiz ha reiterado que la propuesta de PP+Cs es un plan "en positivo" para "encarar el futuro con esperanza un plan en positivo" y ha incidido en que "esto no va de derechas o de izquierdas sino que la gente sepa que donde estamos gobernando PP y Cs sabemos hacerlo bien".

De este modo, ha criticado que PNV y PSE "no tienen un plan" porque "no saben gestionar bien" y pretenden "reeditar el gobierno para repartirse las prebendas, los chiriguitos oficiales y las poltronas en esta tierra". "Todos los planes del nacionalismo son planes de ruptura, de división, de crispación, de independencia, que en nuestra situación actual no presentan soluciones sino que generan problemas", ha concluido.