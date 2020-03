Iturgaiz (PP+Cs) acusa al PNV de "idolatrar" a su fundador Sabino Arana que fue un "misógino"

El cabeza de lista del PP+Cs para las elecciones vascas del 5 de abril, Carlos Iturgaiz, ha defendido que este domingo, Día Internacional de la Mujer, es "el mejor momento" para recordar que su partido está "en contra de personajes" como el fundador del PNV, Sabino Arana (1865-1903), que fue un "misógino", y ha afirmado que el PP se sitúa "al otro lado". "Afortunadamente, ser vasco es mucho más que ser del PNV, ser vasco es mucho más que idolatrar a Sabino Arana", ha subrayado.

Iturgaiz ha participado en un acto en Vitoria junto a la líder de Ciudadanos en Cataluña y senadora, Lorena Roldán, con motivo Día Internacional de la Mujer, junto con mujeres de ambas formaciones políticas.

En su intervención ha leído una cita sobre la mujer atribuida a Sabino Arana, para afirmar que el fundador del PNV fue un "misógino". "El PNV se vanagloria de este fundador y coloca su nombre en plazas, y hasta una mujer, como la presidenta del PNV de Vizcaya (Itxaso Atutxa), le coloca los 31 de julio unas flores en su monumento", ha criticado.

El candidato a lehendakari de PP+Cs ha asegurado que esta situación "hay que denunciarla" y cree que este 8 de marzo es "el mejor momento para recordar que estamos en contra de esos fundadores, personajes", y que el PP se sitúa "al otro lado". "No queremos misóginos", ha insistido.

En este sentido, ha pedido al PNV que "haga uso de la memoria histórica" y ha considerado que las mujeres 'jeltzales' tienen que "releer lo que decía su fundador". "Afortunadamente, ser vasco es mucho más que ser del PNV, ser vasco es mucho más que idolatrar a Sabino Arana", ha subrayado.

Tras afirmar que la coalición PP+Cs es "ferviente partidaria de la igualdad", ha criticado las políticas de igualdad del Gobierno "socialista-comunista" porque cree que "trata de confundir a la sociedad española con medidas que llaman progresistas-feministas y que no convencen ni a las propias feministas".

Al respecto, ha arremetido contra el lema 'sola y borracha quiero llegar a casa' porque cree que "mezcla la desgracia y la tragedia del acoso con las borracheras". "No podemos aceptar esos valores, esos lemas del Gobierno de la Nación", ha indicado.

Además, ha afirmado que el PP es un partido "pionero" porque las mujeres "no necesitaban cuotas" para alcanzar puestos de responsabilidad ni "listas cremalleras". "Nosotros lo hacíamos por convicciones, por los méritos de las mujeres, por sus conocimientos, valías y trabajo", ha señalado.

TRABAJADORES DESAPARECIDOS

Por otro lado, ha recordado que los dos trabajadores desaparecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldibar (Vizcaya) "llevan 31 días bajo los escombros y, no porque haya sido un desastre natural, sino por la pésima gestión del PNV en su política medioambiental".

"Hoy están dos personas sepultadas porque en ese vertedero no se investigó, no se informó, no se hicieron las cosas bien y la gestión del PNV está haciendo que dos familias vascas estén pasando un verdadero calvario. Toda nuestra solidaridad, apoyo y cariño a las familias de Joaquín (Beltrán) y Alberto (Sololuze)", ha subrayado.

El candidato de PP+Cs ha agradecido la asistencia de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, y ha expresado su "orgullo" hacia los "compañeros" de Cs y el PP de Cataluña. "Nos unen muchísimas cosas: esa valentía, trabajo, esfuerzo y permanente lucha contra el nacionalismo excluyente, radical que nos hace la vida imposible allí en Cataluña y aquí en el País vasco y por eso, tiene más fuerza que nunca esta coalición", ha defendido.

"CAUSA DE TODOS"

Tras mostrase "orgullosa" por los pactos de gobierno alcanzados con el PP en otras comunidades autónomas, Roldán ha defendido, en el Día Internacional de la Mujer que el feminismo, "no es patrimonio de nadie" sino una "causa de todos", y ha denunciado que las mujeres no solo se encuentran con un "techo de cristal" sino también con un "suelo pegajoso" que les impide alcanzar puestos de responsabilidad.

La candidata de la coalición por Guipúzcoa Murial Larrea ha defendido que las mujeres tienen "la sartén por el mango" y cree que a la sociedad patriarcal "se le ha acabado el chollo". "Si quieren pensiones para cuando sean mayores, han de apostar y legislar a nuestro favor", ha reclamado antes de defender que los hombres "no son enemigos" de las mujeres.

Por ultimo, la candidata del PP por Álava Laura Garrido ha reclamado una nueva Ley de igualdad porque la actual tiene 15 años y "no responde a las necesidades" actuales. También ha destacado el colectivo de mujeres del ámbito rural para considerar que se trata de un colectivo "olvidado", y ha pedido un plan de empleabilidad y fomento de acciones dirigidas a ellas.