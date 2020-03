Iturgaiz se alegra de que Urkullu comparezca "tras largas jornadas de desconsideración hacia el Parlamento"

Iturgaiz se ha referido, de esta forma, a la decisión adoptada este martes por La Mesa de la Cámara autonómica para que Urkullu comparezca ante la Diputación Permanente para explicar las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

El dirigente del PP ha recordado que su partido le ha exigido que compareciera desde el principio de la crisis sanitaria y ha considerado que el Lehendakari ha incurrido en "unas largas jornadas de desconsideración hacia el Parlamento".

"Sabemos que Urkullu va a ir a la Diputación Permanente arrastrado por la oposición y de mala gana. No se entiende su actitud en este momento de crisis que atravesamos en el País Vasco, en el resto de España y del mundo", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que el Lehendakari no haya dado explicaciones en la Diputación Permanente por "iniciativa propia". "Desde que tuvo las distintas reuniones con los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno, debería haber solicitado su comparecencia e incluso anteriormente porque, si ha tenido tiempo a ir a una entrevista a ETB, es lamentable que no haya tenido tiempo, primero, para informar al Parlamento", ha añadido.

Carlos Iturgaiz cree que Iñigo Urkullu "no tiene que tener miedo a dar datos y explicaciones". "Por eso, le urgimos desde el primer segundo de esta crisis a que lo hiciera y me alegro de que nosotros, desde el PP y Cs, hayamos puesto el granito de arena para que el señor Urkullu reconsidere su actitud y vaya a la Diputación permanente. De mala gana, a regañadientes, con el morro torcido, pero tiene que estar a la altura de las circunstancias y no esconderse", ha añadido.

En su opinión, el presidente del Gobierno vasco "no tiene que aclarar ante los periodistas" cuestiones sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, "sino que tiene que responder a las preguntas de los partidos de la oposición".

"Esos datos que ha dado a la sociedad, nosotros vamos a pedir que nos los actualice. A partir de ahí, nuestro representante en la Diputación permanente, Carmelo Barrio, hará las preguntas pertinentes", ha concluido.