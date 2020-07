Iturgaiz censura a Urkullu que declare que se siente "solo vasco", pero sea "muy español" para "pedir dinero"

El candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha censurado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que declare que se siente "solo vasco", pero que sea "muy español" para "pedir dinero", y ha criticado que el PNV "levanta muros con el resto de España y muros entre vascos", que es "lo contrario a los puentes que construye Europa".

Carlos Iturgaiz ha participado esta tarde en Bilbao en un foro sobre Europa organizado por el Partido Popular Europeo, junto a la portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, el vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, los eurodiputados Juan Ignacio Zoido y Javier Zarzalejos y la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González.

Iturgaiz, que ha comenzado su intervención recordando a todos los fallecidos por el covid-19, así como a Joaquín Beltran y Alberto Sololuce, "trabajadores que llevan casi cinco meses sepultados bajo el vertedero de Zaldibar", ha asegurado que PP y Cs "estaremos todos los días para recordar a Joaquín y Alberto" y denunciar "la ley del silencio, las improvisaciones y la nefasta gestión del PNV".

El candidato de PP+Cs criticado las palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, en las que afirmaba que "se siente solo vasco" y que él "no es español". "Urkullu se siente vasco, como si se siente del Camerún, de Júpiter o de Santurno, pero eso sí, para pedir dinero, Urkullu y el PNV son muy españoles", ha censurado.

Así mismo, ha considerado que, con estas declaraciones, Urkullu "demuestra que no puede ser el lehendakari de todos los vascos, porque divide, desprecia a miles de vascos que estamos muy orgullos de ser vascos y españoles en esta tierra". Además, ha advertido al lehendakari que "renegar de ser español es renegar de ser europeo, porque el País Vasco es Europa, y España es Europa".

"Los nacionalistas -ha denunciado- quieren un país solo para los nacionalistas, cómodo para los nacionalistas e incómodo para los constitucionalistas, y, por eso, se han escondido tras la careta de las elecciones y han escondido en el cajón un malvado y perverso estatuto que negocian con Bildu".

Tras afirmar que el PNV "levanta muros con el resto de España y muros entre vascos", que es "lo contrario a los puentes que construye Europa", Iturgaiz ha asegurado que el partido jeltzale es "lo contrario al espíritu de Europa, que es la unión, la solidaridad, el desarrollo y tender puentes", mientras que el PNV es "la insolidaridad y levantar muros entre vascos y el resto de los españoles".

Iturgaiz, que ha acusado al PNV y a Urkullu de "apuntalar y afianzar en la Moncloa a Sánchez e Iglesias, que están hundiendo España", ha asegurado que "hay luz al final del túnel" de la crisis, y ha asegurado que "cuanto mejor le vaya a la UE, mejor le irá al País Vasco y a España dentro de Europa".

En ese sentido, ha criticado que el PNV "aún no se ha enterado de que el marco mejor y más eficaz que tiene el País Vasco de hacer valer sus intereses en Europa es yendo de la mano de España, cuando hay buenos gobiernos en España, como el de Mariano Rajoy".

CESE DE MURGA

Por otro lado, Iturgaiz ha recordado que, a finales de enero, se recibieron las advertencias de la Unión Europea y de la OMS sobre el covid-19 y se solicitaba "hacer acopio de material por la gravedad de la pandemia". "Los países de nuestro entorno así lo entendieron e hicieron acopio de material, menos países como España, ni tampoco comunidades como el País Vasco, con lo cual fueron los sanitarios vascos y españoles los únicos desprotegidos de todo la Unión Europea por la ineficacia nefasta gestión de Sánchez y Urkullu", ha criticado.

En ese sentido, ha recordado la sentencia del TSJPV conocida este viernes que recoge que Osakidetza "no puso las medidas necesarias para proteger la salud de los sanitarios", y ha denunciado, además, que el Departamento de Salud, gestionado por Nekane Murga, "dio instrucciones para reutilizar las mascarillas y batas impermeables que eran de un solo uso".

Por ello, ante la "gravedad" de esta sentencia, Iturgaiz ha exigido a Iñigo Urkullu el "cese Inmediato" de la consejera de Salud, y ha dicho entender los "gritos" de los sanitarios "cuando entraba en el Hospital de Cruces".

"RADICALISMOS"

Por su parte, Dolors Montserrat ha asegurado que la que encabeza Carlos Iturgaiz es "la mejor opción para que esta tierra vuelva a ser una tierra libre, que tenga oportunidades y no caiga en manos de los radicalismos". Según ha advertido, Euskadi "sufre la asfixia de un nacionalismo que destruye todo lo que toca, degrada la convivencia, señala al que piensa diferente y construye muros donde tendría que haber puentes".

Por ello, ha considerado "importante trabajar desde el País Vasco", con Iturgaiz como lehendakari, "para fortalecer Europa, porque el éxito de Europa será el fracaso del nacionalismo y del populismo". "Ante los nuevos rebrotes del virus nacionalista, no hay mejor vacuna que más Europa", ha insistido.

Dolor Monserrat, por otro lado, ha advertido de que "la solidaridad europea no puede ser un cheque en blanco para Sánchez e Iglesias, ni para cerrar acuerdos con los radicales de Bildu para derogar la reforma laboral". Así mismo, ha criticado que el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es "un gobierno de retórica, pero de parálisis reformista" y ha dicho que el PP pide, "desde Europa y desde España, que la solidaridad venga acompañada de todas las reformas necesarias para volver a crear empleo, como hizo le PP cuando gobernaba en la última crisis económica".

Por último, tras afirmar que lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar es "la metáfora oscura de la gestión del PNV", ha afirmado que la coalición PP+Cs es "la que mejor va a defender a los vascos" y, por ello, ha pedido el voto para la candidatura de Carlos Iturgaiz, porque es "la única alternativa al PNV y a la amalgama que forman sus socios".

Por otro lado, Esteban González Pons ha advertido de que después del verano "vendrá la verdadera crisis, la que junta crisis sanitaria con crisis económica". "Vendrá el alud del desempleo, y después del verano, si tuviéramos la mala suerte de vivir una segunda oleada del covid, me pregunto si existe en un plan B europeo y si existe un plan B español", ha dicho.

Tras afirmar que "estamos en la senda de recuperación", ha puesto en duda que "quienes no fueron capaces de prever la primera oleada están siendo capaces de prever la segunda".

González Pons ha señalado que el País Vasco y España "es ahora cuando necesita al PP y a Ciudadanos, la suma del PP y Cs". "Ahora es el tiempo, ahora es cuando toca, ahora es la verdad, lo de antes fue muy duro, no lo pudimos salvar, lo que viene será muy duro, pero lo podemos salvar, pero lo podemos salvar con los valientes, no con los que no saben dar la cara por los demás", ha insistido.

Por último, Javier Zarzalejos, ha dicho que "es hora de la seriedad" y ha advertido de que en España "sobran los contorsionistas políticos". Tras preguntar al PNV "qué demonios hace apoyando a la coalición Frankenstein", ha asegurado que "no podemos afrontar esta situación con un gobierno en Vitoria que todos los días lo único que hace es poner un plato más en el aire, hasta que se caiga toda la vajilla, que es lo que, probablemente, va a ocurrir".

"No podemos pasar por alto ese doble discurso del PNV, que nos quiere hacer creer que el País Vasco vive en una burbuja de bienestar y estabilidad, que aquí no pasada nada, y que la crisis es cosa de España", ha advertido, para asegurar que el Gobierno del PNV "no lo está haciendo bien en Vitoria y, además, está haciendo posible que otros lo hagan mal en Madrid".