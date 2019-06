Iván Duque insiste en que el galeón San José es un patrimonio "indivisible"

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha insistido en que el galeón San José y los posibles tesoros que se encuentren en su interior serán un patrimonio "indivisible e inseparable" y ha advertido que no discutirá sobre su titularidad con España porque ahí no habrá acuerdo.

Durante una entrevista con Europa Press, el presidente Duque ha hablado del caso del galeón San José, una nave española hundida por barcos ingleses frente a las costas de Cartagena de Indias a comienzos del siglo XVIII y cuya titularidad es motivo de controversia entre Colombia y España.

Así, para Duque: "El punto de partida de esta controversia es que más que mirar el galeón y su contenido como si fuera una especie de botín o tesoro para buscar un valor económico, lo que debemos observar es que es un Patrimonio de la Humanidad, que está en Colombia, y que queremos compartir con el mundo".

Insiste en que Colombia quiere tenerlo "unido, indivisible e inseparable" para que sea apreciado por el mundo en su integridad. "El objetivo es que podamos hacer la extracción con la idea de convertirlo en patrimonio indivisible y, ojalá en un gran museo en la ciudad de Cartagena de Indias", agrega.

Sobre la fórmula jurídica que su Gobierno está buscando para realizar la extracción y evitar que las empresas implicadas en su búsqueda reclamen parte del contenido, el presidente de Colombia no concreta, pero sí asegura que el proceso será "transparente, escrutable e incontrovertible". "Lo que Colombia ha buscado es que ese patrimonio sea indivisible. Y que sea fundamental para la investigación histórica y sirva para entender la cultura y las tradiciones", agrega.

Respecto a las reivindicaciones de España sobre el galeón, Duque dice: "El tema no puede estar en la discusión de quién es el dueño porque ahí no nos vamos a poner de acuerdo. La discusión no es verlo como un tesoro monetizable. Nos podemos poner de acuerdo en entender qué significa el galeón y que es un patrimonio histórico que tiene posibilidad de ser compartido por el mundo".

INVESTIDURA EN ESPAÑA

Por último, Duque no quiso hacer ninguna apuesta sobre la investidura del Gobierno en España. "No me meto en apuestas de política doméstica en España. Tengo aprecio por Pedro Sánchez y por varios líderes políticos españoles. Todos los días deseo lo mejor para España", señala.

Sí que formula, finalmente, un deseo respecto a la relación bilateral con el próximo Gobierno español: "Que sigamos fortaleciendo la relación bilateral, el comercio, la inversión de España en Colombia. Que apostemos por las energía renovables, las infraestructuras, y la apertura de mercados a europeos a Colombia".