Izquierda-Ezkerra pedirá a Pedro Sánchez el indulto de los jóvenes de Alsasua

Izquierda-Ezkerra, coalición integrada por Izquierda Unida y Batzarre, va a solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que indulte a los jóvenes de Alsasua, después de conocer la sentencia que descarta terrorismo pero habla de motivación ideológica y mantiene las penas.

"Vamos a hacer una solicitud a Pedro Sánchez para que indulte a estos jóvenes y puedan estar en su casa más pronto que tarde", ha anunciado a los periodistas la parlamentaria de I-E Marisa de Simón, quien ha indicado que "de momento" sería elevada únicamente por parte de I-E. "Estamos en ello, valorando cómo vamos a tramitar esta solicitud", ha añadido.

De Simón, que no ha compartido la sentencia "de ninguna de las maneras", ha considerado que "los dos años que llevan en prisión son más que suficientes para pagar el delito que cometieron".

"Seguimos pensando que esas penas son excesivas, es una pelea de bar, esto se ha sacado de quicio, no tenía que haber llegado a la Audiencia Nacional -ha explicado-, no compartimos que estos muchachos permanezcan ni un solo día más fuera de sus casas".

También han sido cuestionados sobre este aspecto el resto de grupos parlamentarios.

"Respeto" por la resolución ha mostrado el regionalista Carlos García Adanero, que ha añadido que la sentencia "pone de manifiesto que no fue una pelea de bar, ni muchísimo menos", tras lo que ha considerado un "despropósito desde el punto de vista político que las instituciones navarras, empezando por la propia presidenta del Gobierno, apoyaran a los agresores y no a los agredidos".

En la misma línea, la portavoz popular, Ana Beltrán, ha opinado que "la separación de poderes debe existir" y que los políticos no deben valorar ni influir sobre las decisiones de los jueces, "cosa que este Gobierno sí que ha hecho con los agresores de Alsasua, a los que ha defendido en lugar de ponerse al lado de los agredidos".

También la portavoz socialista, María Chivite, ha mostrado su "respeto" ante las decisiones judiciales. "Teníamos claro que no era un tema de terrorismo pero también teníamos claro que no era una simple pelea de bar, la sentencia ha ido en esa línea y no tengo más que respetar las decisiones judiciales".

Por su parte, Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai, ha trasladado que hasta que no haya una constatación oficial no darán su opinión "en firme".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, tras lamentar que se haya filtrado antes de ser comunicada a los implicados, ha hablado de "absoluta desproporcionalidad entre los hechos y esa supuesta condena, es una pelea de bar a altas horas de la madrugada y plantear un agravante por contenido ideológico nos parece muy peligroso porque las consecuencias penales son evidentes".

La integrante de Podemos-Orain Bai Tere Sáez ha aplaudido que no se entienda como delito de terrorismo, aunque no ha comprendido que se mantengan las mismas penas.