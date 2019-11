La JEC concluye que el manifiesto de rectores por la libertad de los presos del procés vulneró la neutralidad

En una resolución, recogida por Europa Press, el organismo arbitral estima parcialmente un recurso interpuesto por un profesor agregado de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), cuyo rector es uno de los firmantes del citado manifiesto.

La JEC considera que, a diferencia de lo acordado en su día por la Junta Electoral de Barcelona, el apoyo que con su firma dio el rector de la Oberta de Cataluña a ese documento representa "una declaración de naturaleza política en la que se asume la ideología de determinadas formaciones que se presentan a las elecciones".

EXCEDE EL ÁMBITO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Por tanto, la Junta Electoral cree que el rector de dicho centro educativo y con él el resto de firmantes vulneraron el principio de neutralidad política que, según la Ley Electoral, deben mantener los poderes públicos en periodos electorales. Añade, además, que la lectura del mencionado documento evidencia que se trata de una materia que "excede el ámbito de la autonomía universitaria".

"Que las universidades sean comunidades formadas por personas con una considerable diversidad ideológica en la que todas las ideas y manifestaciones tienen cabida --como se señala en el comunicado de los rectores--, debe llevar precisamente a quienes rigen estas instituciones cuando se arrogan su representación, a no asumir una posición partidaria, como ha sucedido en el presente caso", argumenta la JEC.

Por todo ello, el máximo árbitro electoral ha decidido revocar el acuerdo de la Junta Electoral de Barcelona y ha resuelto que el manifiesto de los rectores catalanes contravino la legislación electoral, por lo que ha decidido ordenar a la Universidad Obertà de Cataluña a publicar el presente acuerdo en el portal de la misma.

RECURSO DE UN EXVOCAL DE LA JEC

En la misma línea, la JEC ha revocado otra decisión de la Junta Electoral de Barcelona en relación con otro documento en apoyo a la autodeterminación y a la libertad de los líderes independentistas presos emitido el pasado 24 de octubre por el claustro de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Lo ha hecho atendiendo un recurso presentado por Andrés Betancor, que fue uno de los vocales de la JEC --propuestos en su día por Ciudadanos-- contra los que se querelló el expresidente catalán Carles Puigdemont y que es catedrático de la citada universidad.

En su resolución, el organismo arbitral comparte con la Junta Provincial el carácter "partidario" y "contrario" a la neutralidad política del mencionado documento y rechaza el argumento del rector cuando alega que el claustro "no es un órgano que represente a la Universidad".

Según la JEC, y ahí difiere de la posición de la junta provincial, el claustro universitario "no sólo es un órgano de gobierno de las universidades públicas sino que tiene atribuidas competencias tan relevantes como la elaboración de los estatutos o la elección del rector. Por tanto, concluye, "no es posible considerar que el claustro universitario no esté sometido a las exigencias que tiene toda administración públicas".