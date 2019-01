El JEMAD: si España quiere ser relevante en el mundo debe invertir en Defensa

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Fernando Alejandre, ha defendido hoy la necesidad de invertir en las Fuerzas Armadas porque, si España "pretende ser relevante en el escenario internacional, debe asumir la parte que le corresponde del esfuerzo" de la comunidad internacional.

"La seguridad y, a fin de cuentas, la libertad no es gratuita y hay que apostar decididamente por ella", ha dicho Alejandre, a quien le "molesta" que el gasto en Defensa se justifique por el número de puestos de trabajo que produce o que se caiga en el "temerario" debate sobre si invertir en gasto social o en gasto militar.

El general ha subrayado que España está integrada en las principales organizaciones internacionales de seguridad y defensa y que "éstas le ofrecen seguridad, pero a cambio le exigen compromisos".

Por ello, el JEMAD ha defendido el aumento del gasto en Defensa que propone el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 ante la comisión de defensa del Congreso de los Diputados.

Alejandre ha repasado los grandes riesgos y amenazas -desde Rusia al yihadismo- y los compromisos adquiridos por España en la OTAN y ante la UE y ha subrayado que, por fin, los presupuestos de Defensa han vuelto a niveles de 2008.

Además, "es necesario disponer de unas Fuerzas Armadas modernas, operativas, eficaces y capaces de cumplir con las misiones que les atribuye el artículo 8º de la Constitución", ha considerado.

Para el JEMAD, "puede que haya llegado el momento de intentar Pactos de Estado o compromisos políticos que sustenten las previsiones de inversión en la Defensa Nacional, que conviertan, realmente, a la Defensa en una política de Estado y permitan asegurar a largo plazo la modernización, el sostenimiento y el propio funcionamiento de una forma previsible y segura".

Alejandre ha considerado que la inversión en Defensa debería ser mayor, pero también ha destacado el hecho de que los presupuestos planteen unas importantes inversiones a largo plazo, el aumento previsto en inversión para mejorar las condiciones de vida y las infraestructuras en acuartelamientos y el aumento de la inversión en I+D.

Además, ha destacado su preocupación por la necesidad de mantener unos niveles adecuados de inversión en el sostenimiento de las capacidades y la necesidad de realizar un verdadero "esfuerzo de captación, selección, formación y retención" del personal militar "que deberá estar mucho más preparado porque se trata de emplear tecnología muy avanzada".

En respuesta, el portavoz del PP, Ricardo Tarno, ha asegurado que "nada de lo que dicen los presupuestos se va a cumplir" ya que, como han advertido el Banco de España o la Comisión Europea, los presupuestos "son absolutamente falsos", ha dicho.

"Al no estar garantizados los ingresos, no están garantizados los gastos", ha añadido el portavoz popular, quien ha lamentado que "es muy difícil explicarle a la sociedad la importancia de invertir en Defensa cuando las dos personas más importante -el presidente del Gobierno y la ministra- no lo hacen".