JEMAD: "Hay que invertir en mantequilla pero también en cañones"

El jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Fernando Alejandre, ha expresado sus dudas de que los presupuestos de Defensa sean suficientes para que las Fuerzas Armadas puedan recuperar sus capacidades en poco tiempo y ha afirmado que "hay que invertir en mantequilla pero también en cañones, porque sin ellos no hay seguridad".

El máximo jefe de la cúpula militar ha comparecido ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el presupuesto para este año del Ministerio de Defensa, que cuenta con 9.255 millones de euros, 554 millones más que el pasado año.

El general Alejandre ha confesado sentirse preocupado por la situación a pesar del aumento del presupuesto de Defensa, que según ha explicado se destinará a los programas especiales de armamento y las partidas para misiones exteriores.

Tras señalar que sin estos dos aspectos, el presupuesto crece un 2 por ciento, ha advertido que no se llega a las cifras de 2008, cuando empezó la crisis económica.

"Diez años sin invertir dejan a las Fuerzas Armadas en situación crítica", ha alertado el JEMAD, quien ha considerado necesario un programa de inversiones que cuente con apoyo de las Cortes y comprometido por ley.

Ha recordado que el compromiso de la cumbre de la OTAN alcanzado en Cardiff situaba el gasto en defensa en el 2 por ciento del PIB y que España llega al 0,92 por ciento, lo que le convierte en uno de los cinco países de la OTAN que no ha mejorado su inversión en defensa y en el penúltimo lugar.

"España no invierte en la seguridad global la parte que le corresponde y lo compensa participando en misiones internacionales a costa de un gran esfuerzo de los militares y la operatividad de las Fuerzas Armadas", ha remarcado.

Ha advertido que las restricciones presupuestarias influyen en los repuestos y el material, y ha precisado que "hoy para un despliegue hay veces que tenemos que canibalizar otras unidades".

Para el general Alejandre hay necesidad de modernización pero "apenas hay dinero en el presupuesto para nuevas adquisiciones (unos 100 millones), frente a los mas de 2.000 millones para pagar deudas.

Ha aprovechado para recordar que los militares por el hecho de no reclamar no quiere decir que no tengan aspiraciones en materia retributiva, al igual que otros colectivos.

Tras afirmar que "es temerario hablar de cañones o mantequilla, un debate injusto, imprudente, demagógico y populista", el general Alejandre ha dicho que hay que invertir en mantequilla pero también en cañones, porque sin ello no hay seguridad y libertad".

"Invertir en defensa es invertir en educación, formación, cultura, empleo.... en suma invertir en España", ha destacado el JEMAD quien ha concluido que las Fuerzas Armadas está listas para cumplir con su misión de garantizar la seguridad de los españoles y garantizar la libertad".