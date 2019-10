La JEP destaca nueva información de los desaparecidos en la zona de Hidroituango

La Justicia Especial para la Paz (JEP) destacó hoy el surgimiento de información que desconocía sobre los desaparecidos en la zona de influencia de la hidroeléctrica en construcción colombiana de Ituango.

Así lo señaló el magistrado Gustavo Adolfo Salazar, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, al concluir en Medellín la audiencia para indagar por los restos de personas desaparecidas por las FARC y establecer si Empresas Públicas de Medellín (EPM), encargada del proyecto hidroeléctrico, hizo lo necesario en su búsqueda.

"En estas audiencias surgen nuevas cosas. Surgió información que no conocíamos como la certificación de la Fiscalía entregada a EPM para realizar la exhumación de tipo no forense que hace la Universidad de Antioquia. No teníamos claro la dimensión de esa exhumación", declaró Salazar en rueda de prensa.

El togado manifestó que en términos generales se "cumplió el objetivo" de la audiencia pública y destacó el "contrapunteo interesante" que se produjo entre los participantes.

A futuro, indicó que la JEP espera que con participación del partido FARC y su "compromiso" y los demás trabajos que hagan con entidades y pobladores de la región "terminar lo más pronto el inventario de posibles lugares de inhumación y contrastarlo con los lugares de prospección y exhumación presentados por la Fiscalía".

Sobre el tema de un posible desembalse en el proyecto eléctrico eligió "no anticiparse" pues deben esperar la consolidación de los lugares de inhumación y a partir de ahí determinar los procedimientos que iniciarían con una visita a terreno para "confirmar las coordenadas con conocedores de la zona".

"Se mirará la profundidad y los temas a los que haya lugar para proceder", dijo el magistrado, y reveló que "se planteó la posibilidad de búsqueda subacuática, pero es algo que apenas se está esbozando".

En el último día de la audiencia el representante a la Cámara por el partido FARC Ómar Restrepo, vocero de la Comisión de Búsqueda de la exguerrilla, pidió en su intervención perdón a las víctimas en esa zona de influencia del proyecto.

"Quiero aprovechar este escenario para, en nombre del partido FARC, pedir perdón a quienes las armas de nuestra estructura hubiesen afectado y que hoy se encuentran aquí", sostuvo Restrepo, antes conocido con el alias de "Olmedo Ruiz".

La directora del Movimiento Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta, consideró la audiencia como una "oportunidad" para decirle al país "lo mucho que tienen que decir los muertos".

"Nos quedan muchas preguntas, en especial a la Fiscalía, a quien consideramos el mayor responsable de haber permitido la inundación del territorio ya que ahí había cuerpos de personas desaparecidas", apostilló.

En el primer día de audiencia la antropóloga Timisay Monsalve, de la Universidad de Antioquia, encargada del traslado de cementerios que quedarían inundados por la presa Hidroituango, reveló que 349 cuerpos que fueron exhumados de los cementerios informales de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá), pero solamente 25 fueron identificados.

Los demás, según relató, permanecen guardados desde diciembre de 2017 en el Laboratorio de Antropología de esa universidad.

El abogado Alirio Uribe Muñoz, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), indicó que el propósito de la audiencia es establecer medidas cautelares para "proteger, preservar y conservar" los lugares en donde hubo enterramientos o disposición de cuerpos.

"Este proyecto se montó en el marco de esos escenarios de violencia que se vivieron en esa región de Antioquia, donde hubo desplazados, más de 50 masacres y, por lo menos, 676 desapariciones en municipios de influencia directa del megaproyecto", aseguró el abogado.

Subrayó que en la audiencia concluyó que "no todos los cuerpos que habían en la región fueron recuperados" y enfatizó en los riesgos "inminentes" ante un colapso en la presa o por la afectación en zonas donde "hay fosas".

La central eléctrica fue declarada en emergencia en mayo del año pasado por problemas técnicos al parecer consecuencia de supuestas irregularidades en los procesos de contratación de EPM.