Jaime Rocha, el espía que buscó a Gadafi a partir de una "cerveza envenenada"

Jaime Rocha ha tenido muchos nombres, tantos que no los puede recordar. Trabajó en el CESID, luego CNI, durante 28 años y todo a raíz de una "cerveza envenenada". La que le ofrecieron aquel 1979 en un hotel de Cádiz con el objetivo de ficharle para el recién nacido servicio secreto español.

Estaba en la Armada y llevaba catorce años navegando por el mundo cuando unos compañeros militares le invitaron a esa cerveza con dobleces en el hotel Atlántico de la capital gaditana, recuerda claramente en una entrevista con Efe a raíz de la publicación de su primera novela.

Querían que se uniera a la inteligencia española, en la que luego se encargó de la región del Magreb, más tarde de la que iba desde la frontera de Rusia hasta el Pacífico y donde vivió la caída del muro de Berlín en Praga, una experiencia ésta última que contará en su próximo libro.

Después de ir y venir, con sus cinco hijos ya mayores y repartidos por el mundo, ahora este exespía de 78 años nacido en Marruecos de militar español vuelve a vivir en Cádiz con su mujer, Carmen.

La misma Carmen casada con su alter ego Julián Roig, espía protagonista de "Operación el Dorado Canyon", la historia de un agente que, como él, viajaba en los años 80 a Libia y contactaba allí con el círculo de Muammar al-Gadafi.

Lo que hay de cierto en este libro de los agentes que vivieron el germen del terrorismo yihadista es difícil de saber y Rocha evita dar detalles. Si cuenta en sus páginas algún secreto, dice, es "de forma camuflada".

Pero sí fue él, confiesa, ese agente español que en 1986 alzó la mano presto a ir a Libia para localizar a Gadafi y comprobar los destrozos de la operación que da nombre a la novela.

Pregunta.- ¿Cómo le convencieron para ingresar en el CESID?

Respuesta.- No les costó mucho la verdad. Yo estaba destinado en la base de Rota y llevaba un año y medio. Entonces me invitaron a lo que llamo una cerveza envenenada, esas cervezas de "te invito a una cerveza pero a cambio de algo". Eran compañeros de promoción que habían estado conmigo cinco años en la Escuela Naval. Les pregunté que qué se hacía ahí dentro y me dijeron que ya me enteraría cuando entrara. Les pregunté "¿se gana más dinero?". Y dijeron: "no, se gana el mismo sueldo". "No le lo digas a nadie", me advirtieron. Pero se lo consulté a mi mujer, con la que no tengo grandes secretos, y decidimos que sí. Luego hice un curso selectivo de unos seis meses y ya ingresé.

P.- ¿Qué pruebas le hicieron?

R.- Es un curso teórico-práctico. La teoría es aprender una serie de técnicas. Yo tuve a José Luis Cortina, el del 23-F, de profesor en el curso. En la parte práctica te ponen en situaciones de estrés para que luego sepas dominarte y reaccionar adecuadamente.

En mi caso, había una persona que frecuentaba una cafetería de Madrid todos los días. Me dijeron cómo era ideológicamente y que tenía que hacerme amigo de ella. Ora cosa fue robar en el Corte Inglés algo pequeño y que no te cojan, conducir por la calle Orense a contramano o parar el tráfico en una determinada calle de Madrid. Son técnicas que luego la verdad es que sirven.

P.- Entonces era un servicio de inteligencia en pañales, ¿cómo ha cambiado el trabajo de los espías en cuarenta años?

R.- La guerra cibernética, en eso fundamentalmente ha cambiado un servicio de inteligencia. El tema de la informática, medios de comunicación, las "fake news". Hay sobreabundancia de información, la mayoría de ella falsa y con una intencionalidad, es falsamente intencionada. Y ahí los servicios de inteligencia tienen que depurar todo eso e informar al Gobierno. Los agentes más demandados son los que se educan en las universidades, técnicos informáticos con cualidades personales y humanas determinadas.

P.- ¿Es más fácil espiar ahora?

R.- Yo defiendo la adquisición por medios humanos. Creo que siempre la comprobación de una información por medios humanos se hace imprescindible. Porque siempre está la contrainteligencia para ocultar la información. ¿Cómo puedes comprobar si efectivamente existe algo? Mandando una persona que compruebe in situ si eso es verdad o no.

P.- En su libro cuenta la historia de un español fichado por CESID que conoció a Gadafi, ¿es usted?

R.- Sí, soy yo (se ríe). En el año 86 dirigía las redes clandestinas en el Magreb. En ese momento se producen tres atentados yihadistas protagonizados por "mi amigo" Muammar al-Gadafi. Diez días después del último, Ronald Reagan ordena la operación "El Dorado Canyon", el bombardeo de Libia, instalaciones militares, con el objetivo de terminar con Gadafi.

La CIA, que conocía que teníamos un despliegue importante en el Magreb, pide al CESID que mande un agente a comprobar los daños, ver las instalaciones de defensa antiaérea y localizar a Gadafi. El general (Emilio) Manglano (entonces director del CNI) manda a un compañero a Trípoli en un avión de periodistas pero no les dejan desembarcar. Vuelve y Manglano pregunta quién puede ir a Libia a cumplir la misión. Yo levanto la mano. Él me dice que era muy arriesgado, que había mucha gente que me conocía allí. Dije: "Hay que ir". Y fui yo.

A Gadafi no lo encontró, pero Rocha estuvo 10 días en Libia bajo la identidad de Julián Roig, supuesto ingeniero de una empresa española.

En sus misiones, cuenta que intentaba encarnar a perfiles parecidos al suyo para que no le pillasen y casi siempre se quitaba el anillo del dedo corazón. Ser casado "te complicaba la cobertura" y ponía en peligro a su familia. En España, Carmen, cada vez que veía el telediario, se imaginaba que estaba en el país más caliente del mundo. "A veces era cierto y a veces no", bromea.

Escenas de película que podrían convertir la novela en una producción para la gran o pequeña pantalla si la Fox o una productora de Barcelona se animaran, explica Rocha. Pero pone una condición: que no se haga a lo 007.

"Lo de James Bond es infumable. El señor Ian Fleming se pone a escribir, se le va la fantasía y todo son señoras estupendas y coches magníficos. Está absolutamente alejado de la realidad de un trabajo de estos", afirma.

P.- ¿Cuántas veces ha cambiado de nombre?

R.- Exactamente no lo puedo decir. Yo viajaba mucho a todos esos países del Magreb y cuando entras en "la casa" (como se conoce al CNI) ya cambias de nombre. Si preguntaban en el CESID por Jaime Rocha seguramente te decían que no sabían quién era, porque en ese momento me llamaba Reyes de apellido. Y cuando empiezas a viajar, cada viaje con un pasaporte distinto.

P.- Imagino que, aunque esté retirado, uno es espía toda la vida, o al menos se quedarán "secuelas"...

R.- Sí quedan, pero la gente de campo somos personas con unas características con las que se nace. Y lo mismo que se nace, se muere. Uno no cambia tanto su vida como para perder las cualidades humanas. Yo sigo siendo como soy.