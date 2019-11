Los Jaime I destinarán premio a sus investigaciones y a motivar a los jóvenes

Los Premios Jaime I destinarán parte del galardón, dotado con 100 000 euros, a motivar e incorporar gente joven a sus proyectos, financiar las líneas de investigación que tienen abiertas o construir un ecosistema donde desarrollar su máximo potencial.

Así lo han asegurado a los periodistas los seis premiados de la trigésima edición de estos galardones tras finalizar, en la Lonja de Valencia, el acto de entrega de los Premios, que ha sido presidido por el rey Felipe VI.

Aníbal Ollero, Premio de Nuevas Tecnologías, ha destacado que "lo principal" es tener "gente joven que se incorpore a trabajar con nosotros" porque, ha agregado "no podemos hacer nada, incluso aunque tengamos financiación" sin su contribución a la investigación.

Ollero, catedrático de la universidad de Sevilla y asesor científico del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales de Sevilla, ha señalado que su actividad va orientada a hacer proyectos que "permitan integrarnos más en el contexto europeo en el que estamos".

"Lo que queremos es motivar a nuestros alumnos desde que están estudiando el grado o incluso también en el máster para poder, de esa manera, generar la actividad y la inquietud por incorporarse a la investigación en España", ha indicado.

Según Ollero, "sin esos jóvenes menores de 30 años, en muchos casos es muy difícil conseguir resultados".

La Premio al Emprendedor, Carlota Pi Amorós, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, ha señalado que tiene previsto invertir el premio en continuar apoyando los objetivos de la compañía, que son conseguir "un mundo 100 % renovable y construir un ecosistema donde todas las personas podamos desarrollar nuestro máximo potencial".

Carlota Pi ha explicado que cuando tenía 30 años y tres hijas -de 12, 10 y 8 años- le pusieron en la encrucijada de dedicarse a la vida profesional y hacer una buena carrera o ser madre. "Yo quería ser las dos cosas".

Por ello, en su empresa los 188 empleados trabajan con horarios 100 % flexibles, solo por objetivos, no cuentan los días de vacaciones, tienen guardería, dan fruta y tienen planes para hacer ejercicio.

Por su parte, Pura Muñoz Cánoves, Premio Investigación Básica, ha explicado que parte del galardón se destinará a los miembros de su laboratorio porque "siempre tenemos problemas para cubrir becarios o tecnología, que es muy cara".

"Nuestra investigación es carísima, trabajar con ratones y mantenerlos como en un hotel de cinco estrellas hasta que son muy viejos es muy caro, y necesitamos muchos recursos para poder testar hipótesis y que salgan resultados que beneficien a la sociedad", ha indicado.

El Premio Jaime I de Protección del Medio Ambiente, José Antonio Sobrino, ha explicado que tienen muchas líneas de investigación abiertas donde poder invertir el premio "y tenemos que ver un poco las necesidades".

Según ha explicado el catedrático de Física de la Tierra en la Universitat de València y presidente de la Asociación Española de Teledetección, "trabajamos ahora mismo en investigación forestal, en estimar la temperatura a nivel de las aguas y tierras emergentes, en temas de temperatura del Amazonas y de productividad agraria. Siempre falta financiación en nuestra línea de trabajo, que es multidisciplinar y cada vez se abren nuevos objetivos".

El matemático Xavier Tolsa, Premio de Investigación Básica, ha asegurado que una parte importante de la dotación económica "seguramente será para convocar alguna plaza de investigación postdoctoral", ya que en matemáticas "habitualmente no necesitamos invertir en elementos de laboratorio, sino más bien en capital humano".

Por último, José García Montalvo (Economía), ha confesado que aún no había pensado dónde invertir el premio "llevamos una semana de fastos, moviéndonos, dando conferencias y charlas; no lo he pensado".

García Montalvo ha considerado que es muy importante apoyar a los jóvenes emprendedores pero también lo es "apoyar a la ciencia básica, que al final es la que luego se transforma en nuevos productos, en nuevos métodos para hacer cosas que finalmente es la materia prima con la cual trabajan los emprendedores".